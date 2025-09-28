Trump Gazze için 21 Maddelik Barış Planını Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmek üzere hazırlanan 21 maddelik plan hakkında yaptığı açıklamada, planın sadece Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmekle kalmayıp, Orta Doğu'da daha kapsamlı bir barışın sağlanmasını da amaçladığını ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika