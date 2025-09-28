Haberler

Trump Gazze için 21 Maddelik Barış Planını Duyurdu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek ve Orta Doğu'da barışı sağlamak amacıyla hazırlanan 21 maddelik planını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmek üzere hazırlanan 21 maddelik plan hakkında yaptığı açıklamada, planın sadece Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmekle kalmayıp, Orta Doğu'da daha kapsamlı bir barışın sağlanmasını da amaçladığını ifade etti. - WASHINGTON

