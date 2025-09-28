Trump, Gazze'deki Savaşın Sona Ermesi İçin Planı Duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmek amacıyla hazırlanan 21 maddelik planı ile ilgili yaptığı açıklamada, herkesin bu savaşın sona ermesini istediğini belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile yapacağı görüşmede konuyu detaylandırmayı umduğunu söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika