Trump, Gazze'deki Savaşın Sona Ermesi İçin Planı Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmek üzere hazırlanan 21 maddelik plan hakkında yaptığı açıklamada, herkesin Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmek istediğini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yarın yapacağı görüşmede bunu sonuçlandırmayı umduğunu açıkladı. - WASHINGTON

