Trump, Gazze'deki Rehine Krizine ve Küresel Politikalara Dair Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Steve Witkoff'un Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak yemin etmesi töreninde gerçekleştirdiği konuşmada "Hamas'ın elinde bugün itibarıyla 21 rehine var, üçü öldü" dedi.

ABD'de Steve Witkoff'un Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak resmen göreve başlaması vesilesiyle Beyaz Saray'da yemin töreni düzenlendi. Witkoff, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio huzurunda yemin etti. ABD Başkanı Donald Trump da Oval Ofis'te gerçekleştirilen törende konuştu. Trump, Witkoff'un Gazze'deki rehine krizinde üstlendiği rolü överken, Hindistan-Pakistan gerilimi, İran'ın nükleer programı ve küresel ticaret ilişkilerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Trump, "Steve şimdi de yeteneklerini ABD'nin özel elçisi olarak kullanıyor ve büyük ilerleme kaydediyor. Ülkemiz, böylesine yetenekli ve deneyimli bir müzakereciye sahip olduğu için çok şanslı" dedi. Witkoff'un geçtiğimiz aylarda Gazze'den düzinelerce rehinenin kurtarılması için yürütülen müzakerelerde aktif rol oynadığını belirten Trump, "Putin, Netanyahu, İran temsilcileriyle birebir görüştü. Daha önce tanışacağını hiç düşünmediği isimlerle masa başına oturdu. Acımasızca harika bir iş çıkarıyor" dedi.

"(Hindistan-Pakistan) Umarım bu çatışma çok çabuk biter"

Gazetecilerin Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısı hakkındaki sorusunu yanıtlayan Trump, yaşananları "utanç verici" olarak nitelendirdi. Trump, "Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere değiniyor. Oval Ofis'in kapısından girerken haberimiz oldu. Uzun zamandır savaşıyorlar, onlarca yıldır, yüzyıllardır. Umarım bu çatışma çok çabuk biter" diyerek yorum yapmaktan kaçındı.

Birleşik Krallık ve ticaret mesajı

İngiltere'nin ABD'ye çeşitli ticari imtiyazlar önerdiğine dair iddiaları değerlendiren Trump, "Umarım öyledir. Tüm diğer ülkeler gibi Birleşik Krallık da ABD'den alışveriş yapmak istiyor. Çin de istiyor. Geçmişte her ülke bizi istismar etti ama bu dönem farklı olacak. Artık ülkemiz kazanan tarafta olacak" ifadelerini kullandı.

Kanada'nın yeni başbakanı için" oldukça yetenekli" ifadesini kullanan Trump, yakın zamanda çok büyük bir haber duyuracağını sözlerine ekledi.

İran'a net mesaj: "Nükleer silah olmayacak"

Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmesinin kabul edilemez olduğunu yineleyerek, "Bir barış anlaşması, güçlü bir barış anlaşması görmek isterim. Başarılı bir ülke olmasını istiyoruz Buna engel olacak hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Ama nükleer silaha sahip olamazlar. ve eğer farklı bir yol seçerlerse, bu çok üzücü bir şey olacaktır. Bu yapmak zorunda kalmak istemediğimiz bir şey ama başka seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandı. Trump, "Bu gerçekten kritik bir dönem. İran için bu çok önemli bir zaman, İran tarihindeki en önemli zaman ve umarım doğru olanı yaparlar" dedi.

"Eğer biz orada olmasaydık, şu an tüm ülkeyi ele geçiriyorlardı"

Trump, Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını işgal etme planlarının durdurulduğunu öne sürerek, "Eğer biz orada olmasaydık, şu an tüm ülkeyi ele geçiriyorlardı. Bence önemli ilerlemeler kaydedildi" diye konuştu.

Gazze'de rehine sayısı 21 olarak açıkladı

Gazze'deki rehine krizine değinen Trump, "Hamas'ın elinde bugün itibarıyla 21 rehine var, üçü öldü'" dedi. Rehinelerle ilgili olarak yakın zamana kadar 24 kişinin hayatta olduğuna inanıldığını belirten Trump, öldüğü ifade edilen rehinelerin kimliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyerek, "21 kişi var, artı bir sürü ceset var. Kurtardıklarımız arasında borularda, nefessiz şartlarda hayatta kalmaya çalışan insanlar vardı. Aileler, ölen çocuklarının en azından cesetlerini istiyor. Bu çok trajik" ifadelerini kullandı.

"Netanyahu ile birçok konuda konuşuyoruz"

İsrail'in Gazze'yi tamamen fethetme planına dair soruya net yanıt vermeyen Trump, "Netanyahu ile birçok konuda konuşuyoruz. Rehineler zarar görmesin diye İsrail yavaş ilerliyor" dedi.

Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Bize saldırmak istemiyorlar. Bunu güçlü şekilde ilettiler" açıklamasında bulundu.

"ABD artık sömürülmeyecek"

Trump, yeni dönemde ABD'nin küresel ticarette eskisi gibi sömürülen bir ülke olmayacağını belirterek, "Artık şartları biz belirliyoruz. Bu ülkenin dümeni bizim elimizde ve herkes ABD ile anlaşma yapmak istiyor. Bu dönem çok daha güçlü bir Amerika dönemi olacak" dedi. - WASHINGTON