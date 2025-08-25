Trump, Gazze'deki Hastane Saldırısına Tepki Gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'deki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 5'i gazeteci 20 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soru üzerine, "Bundan memnun değilim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği ve 5 gazetecinin de aralarında bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soru üzerine saldırıdan haberi olmadığını belirtti. Trump, gazetecinin ısrarı üzerine, "Bundan memnun değilim. Bunu görmek istemiyorum. Aynı zamanda, bu kabusu sona erdirmeliyiz" dedi.

İsrail'in Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 5'i gazeteci, 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetmiş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı. - WASHINGTON