Trump: '(Gazze'deki barış gücü) Türkiye de sürece dahil'

ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze Şeridi'ndeki barış planı sürecinde her şey iyi gidiyor. Önemli ülkeler işin çaresine bakabilecek gibi duruyor. Türkiye de sürece dahil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya yolculuğuna devam ediyor. Trump, başkanlık uçağı Air Force One'ın Katar'da yakıt ikmali için verdiği mola sırasında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklamalar yaptı. ABD Başkanı, "O harika birisi ve müthiş bir lider. Bize çok yardım etti. Bizi ziyaret etmesi çok güzel oldu. Sadece yakıt ikmali yapıyorduk ve öyle geliverdi. Orta Doğu'da harika bir barışımız var ve Al Thani de bunun kalıcı olacağını düşünüyor. Hiç böyle bir şey görmemiş ve benim de bu konuda çaba göstermemden çok memnun oldu. O da bize yardım etti. Çok yardım aldık, 59 ülke bize yardım etti. Barış için birçok ülkenin imzasını aldık, bu kalıcı bir barış olmalı" dedi.

"İran'ın nükleer kapasitesinin devre dışı bırakılması fark oluşturdu"

ABD Başkanı Donald Trump basın mensuplarının "Bu sefer farklı olan ne?" sorusuna, "Herkes hemfikir. Bir yıl önce bu çok zor olurdu. Şimdi önemli olan şeyin İran'ın nükleer kapasitesini devre dışı bırakmış olmamız olduğunu düşünüyorum. O zaman yapmasaydık, bir ya da iki içinde yapardık. Bu Orta Doğu'da büyük fark oluşturdu. Bu, anlaşmayı mümkün kıldı" cevabını verdi.

"Türkiye de güvenlik görüşmelerine dahil"

Trump, ABD ve Katar arasındaki güvenlik görüşmeleri ile bölgede görev yapması beklenen barış gücüne ilişkin de konuştu. ABD Başkanı, "Evet, bunun hakkında konuştuk. Geniş bir bölgeyi kapsıyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor, her şey pürüzsüz. ABD'nin müdahale etmesine gerek yok. Önemli ülkeler işin çaresine bakabilecek gibi duruyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar. Bu üç ülke ve arkasında, hatta yanında duran birçok ülke var. Türkiye'de bu sürece dahil. Endonezya'da, Ürdün de, Mısır da Bölgeden biraz daha uzakta ve olaya pek yakın olmayan ülkeler de bulunuyor. Herkes bu sürece dahil" açıklamasını yaptı.

"Barış kalıcı olmazsa Hamas büyük bir sorunla karşılaşacak"

ABD Başkanı Trump, basın mensuplarının barışın kalıcı olup olmayacağına ilişkin sorularını, "Ben bunun kalıcı olacağına inanıyorum. Eğer kalıcı olmazsa bunun sorumlusu Hamas olacaktır. Hızlı bir şekilde Hamas'ın çaresine bakmak da zor olmayacaktır. Bunun Hamas için de kalıcı olmasını umuyorum çünkü bize bunun için söz vermişlerdi. Eğer kalıcı olmazsa çok büyük bir sorunla karşılaşacaklar" şeklinde yanıtladı.

"Barış gücünün liderleri seçiliyor"

Trump, bölgedeki barış gücünün ne zaman göreve başlayacağına ilişkin soruları da yanıtladı. ABD Başkanı, "En yakın zamanda. Size detay veremem, şu an çalışmalar sürüyor. Hatta şu an liderler seçiliyor. Orta Doğu'da barış olacak, gerçek barış budur. Böyle bir şey uzun zamandır yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ayrıca, Katar Emiri Al Thani'nin başkanlık uçağı Air Force One'ın yakıt ikmali sırasında kendisini ziyaret etmesinin de bir ilk olduğuna dikkat çekerek, "Havaalanına gelmesi, bu uçağa gelmesi çok büyük bir saygı göstergesiydi. Bu da daha önce yaşanmamıştı. Kendisi çok saygı gören birisi" ifadelerini kullandı.

"Katar barış gücüne katkıda bulunacak"

ABD Başkanı, Katar'ın uluslararası barış gücüne katkıda bulunacağına ilişkin açıklamalar da yaptı. Trump, "Evet, göndermeleri gerektiği zaman gönderecekler. Bu arada, İsrail de oraya kolayca gidebilir biliyor değil mi? Burada bir ülke söz konusu. Elimizde Arap ülkeleri de var. Müslüman ve Arap herkes bu sürece dahil. Bu harika bir şey, inanılmaz bir şey, çok büyük bir başarı oldu. Uzun ve kalıcı bir barış olacak, umuyoruz sonsuza kadar süren bir barış olacak" dedi.

"Putin'le bir anlaşmaya varacağımızdan emin olmam lazım"

Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçtiğimiz günlerde iptal edildiği açıklanan görüşmesine ilişkin soruları da cevapladı. Trump, "Rusya'nın Putin ile görüşmeyi yeniden düşünmeniz için ne yapması gerekecek" sorusuna, "Bir anlaşmaya varacağımızdan emin olmam lazım, vaktimi harcamak istemiyorum. Putin'le her zaman harika ilişkilerim oldu ancak son durumlar beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu konuyu Orta Doğu'daki barıştan önce çözebileceğimizi düşünüyordum" dedi.

Trump ayrıca, Azerbaycan-Ermenistan arasında paraflanan barış anlaşmasına da değinerek, "Elimizde Azerbaycan ve Ermenistan konusu vardı. Bu çok zor olmuştu. Hatta Putin beni telefonda arayıp, 'Bu inanılmazdı' dedi çünkü herkes bu sorunu çözmeyi deneyen herkes başarısız olmuştu. Ama ben sorunu çözdüm. Başka sorunlar da söz konusuydu. Pakistan ve Hindistan'a da bakabilirsiniz. Şimdiye kadar yaptığım bütün anlaşmaların Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan daha zorlayıcı olacağını düşünüyordum ama yanılmışım. Taraflar arasında çok büyük nefret var" ifadelerini kullandı.

"Çin ile kapsamlı bir anlaşma gerçekleştirme imkanımız olduğunu düşünüyorum"

ABD Başkanı Trump, ASEAN Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştireceği muhtemel görüşmeye ilişkin soruları da cevapladı. Trump, basın mensuplarının "Xi ile Rus petrol ürünlerinin satın alımına ilişkin konuları konuşacak mısınız" sorusuna, "Bunları görüşebilirim, evet. Bugün Çin'in Rus petrolü almayı önemli ölçüde durdurduğunu ve Hindistan'ın tamamen alımı durdurduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda yaptırımlar da uyguladık" cevabını verdi.

Trump ayrıca, "Başkan Xi ile görüşmemden tam bir anlaşma ile ayrılmayı umuyorum. Çiftçilerimizin sorunlarının çözülmesini istiyorum. Onun da çeşitli istekleri bulunuyor. Elbette fentanil konusunda da konuşacağız. Bu, birçok kişinin ölümüne sebep oluyor. Çin'den geliyor. Kapsamlı bir anlaşma gerçekleştirme imkanımız olduğunu düşünüyorum" dedi. - DOHA