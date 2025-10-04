Haberler

Trump: Netanyahu'ya 'Bu Senin Zafer Şansın' Dedim

Trump: Netanyahu'ya 'Bu Senin Zafer Şansın' Dedim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes planıyla ilgili olarak Netanyahu'ya cesaret verici bir mesaj gönderdi. Trump, Netanyahu'ya 'bu senin zafer şansın' dediğini ve onun bununla sorun etmediğini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçteki katkılarını övdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes planına ilişkin açıklamasında, "Netanyahu'ya 'bu senin zafer şansın' dedim. O da bunu sorun etmedi. Etmemeli zaten, bir seçeneği yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmasını hedefleyen plana ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, ABD merkezli haber sitesi Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes planından tereddüt ettiğini belirterek, "Netanyahu'ya 'bu senin zafer şansın' dedim. O da bunu sorun etmedi. Etmemeli zaten, bir seçeneği yok. Benimle konuşurken bir şeyleri sorun etmemelisiniz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "Netanyahu Gazze'de çok ileri gitti ve bu yüzden İsrail dünya genelinde büyük destek kaybetti. Şimdi ben de bu desteği geri kazandıracağım" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan süreçte çok yardımcı oldu"

Trump açıklamasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu plandaki çabalarını da tebrik etti. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan süreçte çok yardımcı oldu. Kendisi çok çetin birisi ancak, benim arkadaşım ve harika bir insan" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok

Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Gazze' övgüsü: Çok yardımcı oldu, sert bir adam ama benim arkadaşım

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Gazze' övgüsü: Çok yardımcı oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 5 yıl sonra bir ilk

Dev derbide 5 yıl sonra bir ilk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.