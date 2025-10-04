Trump: Netanyahu'ya 'Bu Senin Zafer Şansın' Dedim

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes planına ilişkin açıklamasında, "Netanyahu'ya 'bu senin zafer şansın' dedim. O da bunu sorun etmedi. Etmemeli zaten, bir seçeneği yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmasını hedefleyen plana ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, ABD merkezli haber sitesi Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes planından tereddüt ettiğini belirterek, "Netanyahu'ya 'bu senin zafer şansın' dedim. O da bunu sorun etmedi. Etmemeli zaten, bir seçeneği yok. Benimle konuşurken bir şeyleri sorun etmemelisiniz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "Netanyahu Gazze'de çok ileri gitti ve bu yüzden İsrail dünya genelinde büyük destek kaybetti. Şimdi ben de bu desteği geri kazandıracağım" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan süreçte çok yardımcı oldu"

Trump açıklamasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu plandaki çabalarını da tebrik etti. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan süreçte çok yardımcı oldu. Kendisi çok çetin birisi ancak, benim arkadaşım ve harika bir insan" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON