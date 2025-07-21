Trump, Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Diplomatik Çabalarını Sürdürüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirterek, "Başkan, Gazze'de rehinelerin serbest kalması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için çalışıyor" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da barışı sağlama çabalarının sürdüğünü belirterek, Gazze'de rehin tutulan Amerikalıların büyük kısmının serbest bırakıldığını söyledi. Leavitt, "Başkan, Gazze'de rehinelerin serbest kalması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için çalışıyor. Bu onun en büyük önceliklerinden biri" ifadelerini kullanarak, ABD'li rehine Aidan Alexander'ın da bu çabalar sayesinde kurtarıldığını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde kiliseye düzenlediği saldırıya da değinen Leavitt, Başkan Trump'ın duruma anında müdahale ettiğini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile doğrudan görüştüğünü ve İsrail'in olayın kaza olduğu açıklamasını yaptığını belirtti.

"Gazze'ye yardımın ulaşmasının sebebi Başkan'dır"

Gazze'deki insani yardım faaliyetlerine de değinen Leavitt, Trump yönetiminin bölgeye yardım ulaştırmak için çözümler geliştirdiğini belirtti. Yardımların sivillere ulaşması için sıkı denetim uygulandığını vurgulayan Leavitt, "Gazze'ye yardımın ulaşmasının sebebi Başkan'dır. O, bunun barışçıl bir şekilde, daha fazla can kaybı olmadan yapılmasını istiyor. O, yardıma muhtaç kadın ve çocukların açlık çektiğine dair fotoğrafları görmekten nefret ediyordu. Bu nedenle bu yönetim, yardımı bölgeye ulaştırmak için bir çözüm buldu ve biz de yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştığından emin olmak istiyoruz" dedi.

"İran'ın nükleer kapasitesi tamamen yok edildi"

Leavitt, Başkan Trump'ın İran'ın nükleer tehdidini ortadan kaldırdığını belirterek, "İran'ın nükleer tesisleri artık yok. Başkan, bu konuda çok kararlıydı ve gerekli adımları attı" ifadelerini kullandı. İran'la gerekirse müzakereye açık olunduğunu ifade eden Leavitt, Trump'ın Orta Doğu'daki tüm aktörlerle diplomatik yolları sürdüreceğini vurguladı.

"Suriye'deki gerilimin azaldığını gözlemliyoruz"

Leavitt, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde son haftalarda şiddet olaylarında bir azalma görüldüğünü kaydederek, "Suriye'deki gerilimin azaldığını gözlemliyoruz. Başkan Trump, oradaki süreci yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Epstein dosyaları

Trump'ın da adının geçtiği iddia edilen Epstein dosyalarına dair sorulara da yanıt veren Leavitt, FBI'nın ve Adalet Bakanlığı'nın bu konuda daha fazla şeffaflık sağlaması gerektiğini savundu. - WASHINGTON