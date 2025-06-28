Trump: Gazze'de Ateşkes İçin Umut Var

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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde çatışmalarla ilgili açıklama yaparak, önümüzdeki hafta içinde ateşkesin sağlanabileceğine inandığını belirtti. Trump, ABD'nin bölgeye insani yardımlar göndermeye devam ettiğini vurguladı ve diğer ülkelerin de üstlenmesi gereken sorumluluklar olduğuna dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde süren çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta içinde ateşkesin sağlanabileceğine inanıyoruz" dedi. Trump, ABD'nin bölgeye ciddi miktarda gıda ve insani yardım gönderdiğini belirterek, bu çabaların diğer ülkeler tarafından da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Oval Ofis'te, Kongo ve Ruanda arasında imzalanan barış anlaşmasını kutlamak amacıyla düzenlenen bir etkinlik sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Gazze'de ateşkes konusunda ilerleme kaydedildiğini söyledi. "Bu sıkça sorulan bir soru ve bence çok yaklaştık. Az önce konuyla ilgili bazı kişilerle görüştüm. Önümüzdeki hafta içinde ateşkesin sağlanacağına inanıyoruz. Gazze'de korkunç bir durum var" diyen Trump, ABD yönetiminin sürece doğrudan müdahil olduğunu ifade etti.

"İnsani görev hissediyoruz, yardım ediyoruz"

ABD Başkanı, Gazze'ye yapılan insani yardımlar konusunda ülkesinin öncü rol üstlendiğini belirterek, "Oraya çok fazla para ve gıda yardımı gönderiyoruz, çünkü bunu yapmak zorundayız. Teorik olarak bu işe karışmamamız gerekirdi ama karışıyoruz, çünkü insanlar ölüyor" dedi.

Trump, gıda yardımlarının bir kısmının kötü niyetli kişilerce çalındığını da dile getirerek, "Ancak şu anda oldukça iyi bir sistemimiz var" ifadesini kullandı.

"Diğer ülkeler de sorumluluk almalı"

Trump, Gazze'de insanların bir öğün yemek için sıraya girdiğini vurgulayarak, "Bu manzaraları izliyoruz. Yardım ulaştıran esasen biziz. Ama diğer ülkelerin yardım etmemesi çok kötü. Bizim yaptığımızı kimse yapmıyor. Bence bu bir insani görev" diye konuştu. "Gazze için çalışıyoruz, bu sorunu çözmeye çalışıyoruz" diyen Trump, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak yardım yükünün paylaşılması gerektiğini söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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