Üye Girişi
Haberler
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

Ümit Özdağ'a soruşturma
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma

CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin uykularını kaçıran görüntü

Trump, Gazze Ateşkesini Değerlendirdi

Trump, Gazze Ateşkesini Değerlendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını 'Orta Doğu'da kalıcı barışa doğru atılan ilk adım' olarak değerlendirdi ve mevcut yönetimi eleştirerek, gelecek yönetimin daha fazlasını başaracağını öne sürdü.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, başkent Washington D.C.'de düzenlenen "Amerika'yı Yeniden Harika Yap Zafer Mitingi"nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından pay çıkarmasını eleştirerek, "Göreve gelecek yönetimimiz, 3 aydan kısa bir süre içinde Orta Doğu'da tüm bunları başardı. Onların başkan olarak 4 yılda başardıklarından daha fazlasını başardık" dedi.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, başkent Washington D.C.'de düzenlenen "Amerika'yı Yeniden Harika Yap Zafer Mitingi"nde Gazze Şeridi'nde dün yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasına değindi. Anlaşmayı "Orta Doğu'da kalıcı barışa doğru atılan ilk adım" olarak nitelendiren Trump, "Bu anlaşma ancak Kasım ayındaki tarihi zaferimizin bir sonucu olarak gerçekleşebildi" dedi.

Göreve başlayana kadar esirlerin iade edilmemesi durumunda Orta Doğu'da "kıyametin kopacağı" tehdidinde bulunan Trump, ABD Bakanı Joe Biden'ın ateşkes anlaşmasından kendisine "pay çıkarmasını" eleştirdi. Trump, "İlk esirlerin serbest bırakıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Kim bilir daha neler olacak. Göreve gelecek yönetimimiz, başkan olmadan 3 aydan kısa bir süre içinde Orta Doğu'da tüm bunları başardı. Onların başkan olarak 4 yılda başardıklarından daha fazlasını başardık" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'a anlaşmanın sağlanmasındaki çabaları için teşekkür eden Trump, "Pek çok kişi bilgili ama pazarlık yapamıyor. Kişilikleri ya da başka bir şeyleri yoktur ama Steve'in vardır. Steve harika bir müzakereci, çok başarılı bir adam. Steve olmasaydı bu iş gerçekten yapılamazdı" diye konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Yediği kebabı tek cümleyle özetledi
img

Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
img

Canlı yayında kalp krizi geçiren ünlü sunucunun son durumu belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
Bağdat Caddesi'nde genç kızın ölümüne neden olan sürücü için vahim iddia

Genç kızın eniştesinden sürücüyle ilgili vahim iddia
Galatasaray, Batshuayi'yi gönderiyor

Hakkındaki son karar verildi
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay
Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim

Sergen canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.