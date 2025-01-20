Trump, Gazze Ateşkesini Değerlendirdi

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, başkent Washington D.C.'de düzenlenen "Amerika'yı Yeniden Harika Yap Zafer Mitingi"nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından pay çıkarmasını eleştirerek, "Göreve gelecek yönetimimiz, 3 aydan kısa bir süre içinde Orta Doğu'da tüm bunları başardı. Onların başkan olarak 4 yılda başardıklarından daha fazlasını başardık" dedi.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, başkent Washington D.C.'de düzenlenen "Amerika'yı Yeniden Harika Yap Zafer Mitingi"nde Gazze Şeridi'nde dün yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasına değindi. Anlaşmayı "Orta Doğu'da kalıcı barışa doğru atılan ilk adım" olarak nitelendiren Trump, "Bu anlaşma ancak Kasım ayındaki tarihi zaferimizin bir sonucu olarak gerçekleşebildi" dedi.

Göreve başlayana kadar esirlerin iade edilmemesi durumunda Orta Doğu'da "kıyametin kopacağı" tehdidinde bulunan Trump, ABD Bakanı Joe Biden'ın ateşkes anlaşmasından kendisine "pay çıkarmasını" eleştirdi. Trump, "İlk esirlerin serbest bırakıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Kim bilir daha neler olacak. Göreve gelecek yönetimimiz, başkan olmadan 3 aydan kısa bir süre içinde Orta Doğu'da tüm bunları başardı. Onların başkan olarak 4 yılda başardıklarından daha fazlasını başardık" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'a anlaşmanın sağlanmasındaki çabaları için teşekkür eden Trump, "Pek çok kişi bilgili ama pazarlık yapamıyor. Kişilikleri ya da başka bir şeyleri yoktur ama Steve'in vardır. Steve harika bir müzakereci, çok başarılı bir adam. Steve olmasaydı bu iş gerçekten yapılamazdı" diye konuştu. - WASHINGTON