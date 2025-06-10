Trump, Gazze Ateşkes Müzakerelerine Dikkat Çekti

Trump, Gazze Ateşkes Müzakerelerine Dikkat Çekti
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın da dahil olduğu Gazze'deki ateşkes müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Ateşkesin sağlanması amacıyla büyük bir müzakere sürecinin aktif olduğuna vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes müzakerelerine değinerek, " Gazze ; biz, Hamas ve İsrail arasında büyük bir müzakerenin ortasında ve İran da işin içinde" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Gazze müzakerelerine katıldığını söyledi. Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, "Gazze; biz, Hamas ve İsrail arasında büyük bir müzakerenin ortasında ve İran da işin içinde. Gazze'de neler olacağını göreceğiz. Rehineleri geri almak istiyoruz" dedi. Trump, İran'ın müzakerelere katılımına ilişkin detay vermezken konuya ilişkin Beyaz Saray'dan da detaylı bir açıklama gelmedi.

ABD, 60 günlük ateşkesin yanı sıra Gazze'de tutulan10 sağ esirin serbest bırakılmasını ve 18 esirin cansız bedeninin teslim alınmasını, İsrail tarafının da müebbet hapis cezasına çarptırılmış 125 Filistinli tutuklunun, savaşın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gözaltında tutulan bin 111 Gazzelinin ve halen İsrail'in elinde bulunan 180 Filistinlinin cesedini serbest bırakmasını içeren yeni bir teklif sunmuştu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Bassem Naim ise, ABD'nin Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese ilişkin yeni teklifi hakkında yaptığı açıklamada, "Başta savaşın ve kıtlığın durdurulması olmak üzere hiçbir talebi karşılamıyor" demişti. Naim, İsrail tarafından onaylanan ateşkes teklifinin Hamas'ın taleplerini karşılamadığını ancak öneriyi incelemeye devam ettiğini söylemişti.

Naim, teklifin ölümlerin ve kıtlığın devamı anlamına geldiğini belirterek, başta savaşın ve kıtlığın durdurulması olmak üzere hiçbir talebi karşılamadığını aktararak Hamas'ın teklife tam bir ulusal sorumlulukla teklife yanıtı vereceğini açıklamıştı.

İsrail, ateşkes teklifini kabul etmişti

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ABD tarafından sunulan geçici ateşkes teklifinin kabul ettiğini belirtmiş, "İsrail bu teklifi Hamas'a gönderilmeden önce onayladı. Bu görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim ve tüm rehineleri evlerine döndürebilmemiz için Gazze'de bir ateşkesin gerçekleşmesini umuyoruz" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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