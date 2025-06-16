Trump, G7 Zirvesi'nde Ortak Bildiriye İmza Atmayı Reddetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'daki G7 Zirvesi'nde İsrail ve İran arasındaki gerilimin düşürülmesi çağrısını da içeren taslak bildiriye imza atmayı reddettiği iddia edildi.

G7 liderleri, Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Kananaskis kentinde bir araya geldi. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 Zirvesi'nde Avrupalı liderler öncülüğünde hazırlanan taslak bildiriye imza atmayı reddettiği iddia edildi.

Taslak bildiride, İsrail ve İran arasındaki gerilimin düşürülmesi çağrısının yanı sıra İsrail'in kendini savunma hakkı olduğu ve İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiği ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bildiri konusunda nasıl bir yaklaşım benimseyeceğine ilişkin bir soruya cevap veren Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan Trump'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik çerçevesinde ABD, dünya genelinde barışın yeniden tesisi yönündeki çabalara öncülük etmeye başladı. Başkan Trump, İran'ın nükleer silah edinmediğinden emin olmak için çalışmaya devam edecek" denildi.

Trump'ın ortak bildiriyi imzalamama kararının, zirveye katılan liderler arasında ayrılığa neden olduğu ileri sürüldü. Trump, bugün Kanada'da gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail'i savunmuş ve İran'ın bu çatışmayı kazanamayacağını söylemişti. Trump, İran'a "çok geç olmadan" müzakerelere dönme çağrısı yapmıştı. - ALBERTA