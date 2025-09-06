Trump, G20 Zirvesi'ne Ev Sahibi Olacak ve Savunma Bakanlığı'nın Adını Değiştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yılki G20 Zirvesi'nin ABD'nin Florida eyaletinde bulunan kendisine ait Trump National Doral Golf Oteli'nde yapılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı'nın adının "ABD Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Trump, ülkesinin birçok savaşı kazanması nedeniyle bu isim değişikliğini yapmayı uzun süredir düşündüklerini belirterek, "1.Dünya Savaşı'nı kazandık, 2. Dünya Savaşı'nı kazandık. Ondan önce ve arasında da her şeyi kazandık. Sonra bakanlığın adını Savunma Bakanlığı olarak değiştirdik. Şimdi tekrar Savaş Bakanlığı adını veriyoruz" şeklinde konuştu. Söz konusu isim değişikliği için gereken yasal düzenlemeyi Kongre'nin onaylayacağını hatırlatan Trump, "Bugün bu başkanlık kararnamesini imzalıyoruz ancak Kongre'nin ne yapacağını göreceğiz. Bu konuda çok kararlıyız ve bunu Kongre'ye sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Ölümlerin sona ermesini istiyorum"

Göreve gelmesinden bu yana birçok savaşı sona erdirdiğini söyleyen Trump, "Benim sona erdirmenin daha kolay olacağını düşündüğüm bir savaş vardı, o da Başkan Putin ve Ukrayna ile ilgili olandı. Ama o biraz daha zor çıktı" dedi. Rusya - Ukrayna savaşının sona ermemesi halinde bunun "bedelinin ağır olacağını" söyleyen Trump, "Geçen hafta sanırım 7 bin kişi, 7 bin 813 genç asker öldü. Rus ve Ukraynalı askerler. Amerikalı değil. Çok yazık.Sonuçta ölenler insan ve ben bu ölümlerin sona ermesini istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Savaş bakanlığı adı güçlü bir mesaj veriyor"

Savunma Bakanlığı'nda yapılan isim değişikliğinin düşmanları, müttefikleri ve Amerikan halkına nasıl bir mesaj verdiğine dair soruyu da yanıtlayan Trump, "Bence bu bir zafer mesajı veriyor. Gerçekten bir güç mesajı. Biz çok güçlüyüz, insanların sandığından da çok daha güçlüyüz.Elimizde harika ekipmanlar var, hepsi çok üstün. Mesela denizaltılara bakın, biz diğer herkesin en az 20 yıl ilerisindeyiz. Kimseyle kıyaslanamaz. İlk dönemimde bunun çoğunu ben başlattım. Ordumuzu tamamen yeniden inşa ettik" şeklinde konuştu. Buna rağmen ABD ordusunun Afganistan'dan çekilme sürecinde başarısızlık yaşamasını eleştiren Trump, "Sonra tabii Afganistan'da yaşanan felaket oldu. Çok fazla ekipman orada bırakıldı. Görece küçük bir miktar dense de aslında çok fazlaydı. ve bence bu, ülkemiz tarihinin en utanç verici günüydü. Yanlış havaalanına gittiler. Bagram'a gitmeleri gerekiyordu. Biden yönetimi altında ülkemiz için en utandırıcı andı, korkunçtu" diye konuştu. 1. Dünya Savaşı'nı ve 2. Dünya Savaşı'nı kazanan ABD'nin, sonrasında "kazanmak için savaşmadığını" savunan Trump, "Hiçbirini kaybetmedik ama kazanmak için de savaşmadık. O savaşların hepsini çok hızlı kazanabilirdik, ama yanlış politik kararlarla ülkemiz için doğru olmayan bir yola gittiler. İşte bu yüzden, 'Savaş Bakanlığı' adı bence çok güçlü bir mesaj veriyor" dedi.Dünyanın pek çok yerinde barış için çaba gösterdiği hatırlatılan Trump, buna rağmen bakanlığın adını neden "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmek istediği yönündeki soruya ise, "Bence barışı sağlamamızın nedeni güçlü olmamızdı. Daha önce güçlü değildik. Sona erdirdiğimi söylediğim 7 savaşın çoğu aslında hiç yaşanmayabilirdi" yanıtını verdi.

"Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakması gerekiyor"

Daha sonra Amerikalıları haksız yere tutuklayan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören bir kararnameye imza atan Trump, Gazze'de kalan rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen müzakereler hakkında bir soruyu yanıtladı. Hamas ile derin müzakereler yürüttüklerini söyleyen Trump, "Onlara dedik ki: Hepsini hemen serbest bırakın. Hepsini şimdi bırakırlarsa, onlar için çok daha iyi şeyler olacak. Ama bırakmazlarsa, durum çok zor olacak. Sert olacak. Bu benim düşüncem. İsrail için de öyle ama benim fikrim bu: Hepsini serbest bırakmaları gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Gelecek yılki G20 Zirvesi Trump'ın Miami'deki otelinde yapılacak

Trump ayrıca, gelecek yıl gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'ne ABD'nin ev sahipliği yapacağını duyurarak, "G20'ye ev sahipliği yapmak gerçekten çok heyecan verici olacak. Gelecek yıl, ülkemizin 250. yılını kutlarken, ABD neredeyse 20 yıl aradan sonra ilk kez G20 zirvesine ev sahipliği yapma onuruna sahip olacak" ifadelerini kullandı. Zirvenin kendisine ait Trump National Doral Golf Oteli'nde yapılacağı bilgisini paylaşan Trump, "Bence herkes orada olmasını istiyor çünkü havaalanına çok yakın ve en iyi konum. Her şey çok güzel, gerçekten harika" dedi. Organizasyondan maddi gelir elde etmeyeceğini vurgulayan Trump, "Biz bundan para kazanmayacağız, maddi bir çıkar yok. Amacım her şeyin iyi gitmesi" dedi. - WASHINGTON