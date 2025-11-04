Haberler

Trump: Ek Beslenme Yardım Programı, Hükümetin Açılmasıyla Devam Edecek

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapalı kalmasının Ek Beslenme Yardım Programı'nın sürmesi için engel olduğunu belirterek, Demokratları sorumlu tuttu. Trump, programın ancak hükümetin açılması durumunda devam edeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ek Beslenme Yardım Programı'na hükümetin açılmaması halinde devam etmeyeceklerini ifade ederek, "Radikal sol Demokratlar hükümeti açtığında verilecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin 35 gündür kapalı olmasından Demokratları sorumlu tutarak, ülkedeki milyonlarca düşük gelirlinin faydalandığı Ek Beslenme Yardım Programı'na hükümetin açılmaması halinde devam etmeyeceklerini açıkladı. Trump, "Sahtekar Joe Biden'ın felaketle sonuçlanan görev süresi boyunca milyarlarca dolar artan SNAP yardımları, radikal sol Demokratlar hükümeti açtığında verilecek, ki bunu kolayca yapabilirler, daha önce değil" dedi.

Trump, SNAP yardımlarının eski Başkan Joe Biden döneminde ihtiyaç sahipleri yerine isteyen herkese gelişigüzel dağıtıldığını öne sürdü. - WASHINGTON

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
