Trump, yargılandığı davanın yargıcının çekilmesi talebinde bulundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da "2020 başkanlık sonuçlarına müdahale girişimiyle" suçlandığı davanın yargıcı Tanya Chutkan'ın davadan çekilmesi talebinde bulundu.

Trump'ın avukatlarının, Washington DC Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Chutkan'ın, davadan çekilmesine ilişkin resmi talepte bulunduğu bildirildi.

Talebin gerekçesi olarak Chutkan'ın Trump ve onun 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla olan bağlantısına yönelik geçmişte yaptığı açıklamalar gösterildi.

Avukatlar, kamuoyuna yapılan bu tür açıklamaların, adalet sistemiyle bağdaşmayan bir ön yargı algısı yarattığını savundu.

Chutkan, yüksek cezalarla biliniyor

Eski ABD Başkanı Demokrat Barack Obama tarafından atanan Chutkan, Kongre baskını davalarında sanıklara, savcıların talebinden dahi daha yüksek cezalar vermesiyle biliniyor.

Trump, ağustosta ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Chutkan'ın baktığı davada, "adil yargılanmasının mümkün olmayacağını" öne sürerek, hukuk ekibinin, "çok güçlü gerekçelerle" onun davadan çekilmesini isteyeceğini duyurmuştu.

"6 Ocak Kongre baskını" davası

Eski Başkan Trump, 1 Ağustos'ta Washington DC Bölge Mahkemesine sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanmıştı.

2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimine ilişkin yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında hazırlanan iddianamede, Trump'a 4 suçlama yöneltilmişti.

Suçlamalar, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir soruşturmayı engellemek için komplo kurma", "resmi bir soruşturmayı engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" iddialarını içeriyordu.