Trump'dan Netanyahu'ya Gazze Planı Teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Planı'nı kabul ettiğini duyurarak, işbirliğinin bölgede barış ve güvenlik sağlayabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin Gazze Planı'nı kabul ettiğini duyurarak, "Gazze Planı'nı kabul ettiği için Netanyahu'ya teşekkür etmek istiyorum. Birlikte çalışırsak, yıllardır, on yıllardır, hatta yüzyıllardır gördüğümüz ölüm ve yıkıma son verebiliriz. Bölge için güvenlik, barış ve refahın yeni bir sayfasını açabiliriz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
