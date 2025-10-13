Trump: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yardımcı oldu'

ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv'e gelirken uçakta yaptığı açıklamada, "Bu süreçte Türkiye de fantastikti, harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yardımcı oldu. Ülkesinde çok saygı duyulan bir lider. Harika bir halkı var, çok güçlü bir ordusu var. Erdoğan da çok yardımcı oldu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gelirken Air Force One'da basın mensuplarına açıklama yaptı. Gazze'de varılan ateşkese değinen Trump, "Devam etmemiz gereken bir süreç var. Yıkılmış yapıların kaldırılması gerekiyor. Burası yıkım alanına dönüşmüş" dedi. Gazze'deki binaların çok büyük bir kısmının yıldığını büyük bir kısmının da yıkılmak üzere olduğunu ifade ederek, "Bir yılı bilmiyorum ama yıllar içerisinde çok güzel olacak. Yüzyıllardır ilk defa barış şansına sahipler. Burası garip bir bölge. Her zaman dini sorunlar, başka yerde yaşanmayan sorunlar yalandı" dedi.

Gazze'deki yeni yönetime değinen ABD Başkanı Trump, "Yeni yönetim çok çabuk halledilecek. Herkes parçası olmak istiyor. Dünyanın bir çok liderleri telefonla aradılar. Birisini göndermeden bu sürecin parçası olmak istiyorlar" dedi.

"Bir çok sözlü garanti verdik"

Tony Blair ile konuştuğunu kaydeden Trump, "Blair ile konuştum. Onu hep sevdim ama herkes tarafından kabul edilebilir seçim olduğuna bakmam lazım" dedi. Ateşkes için ne garantiler verildiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "Bir çok sözlü garanti verdik. Arap liderlerinin beni hayal kırıklığına uğratacaklarını sanmıyorum. Sözlü garanti aldık. Başarılı olacağına inancım tam" ifadesini kullandı.

"Sorunları bitirmek istedikleri için böyle bir durumdayız"

Hamasın yeniden silahlandığı iddiasına ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "Sorunları bitirmek istedikleri için böyle bir durumdayız. Kendilerine belli süre de verdik. 60 bin kişi kaybettiler. Şuanda yaşayanlar da birçoğu bu savaş başladığında gençti. Büyük bir sorun olup olmayacağını izlememiz lazım. 2 milyondan fazla insan enkaza dönmüş binaya dönüyorlar. Buranın güvenli olması gerekiyor. İyi olacağını düşünüyorum" açıklamasını kabul etti.

Rehinelerle ilgili son bilgilere değinen Trump, "Beklenenden erken olabilir ama rehinelerin tamamının ellerinde olduğunu biliyoruz. Hepsini tahmin edilenden erken alabiliriz. Onları geri almak harika. Nerede tutulduklarını bilmek bile istemezsiniz" dedi.

"Büyük bir şaka bu"

Biden yönetiminden bazı isimlerin bu süreçte elde edilen başarı için kendilerine haklarının verilmesi gerektiğini söylediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "Büyük bir şaka bu. Bu hiç olmamalıydı. Zayıf bir liderleri vardı. Rusya-Ukrayna Savaşı da benzer. Benim gibi harika bir başkana gerek yoktu. Düzgün başkan olsaydı Rusya-Urayna Savaşı olmazdı. Biden ve Obama'nın kötü dış politikası yüzünden oldu. İran konusunda ona yalvardım ama dinlemedi. Kendilerine pay biçmeye çalışmaları anlaşılabilir bir şey. Biden'den farklı olarak Arap liderlerle, Müslüman liderlerle, Yahudi liderlerle anlaştık. İlk basın toplantısında Biden'ın 4 yıldır cevaplamadığı kadar soru cevapladım bütün gerçekler ortada" yanıtını verdi.

"İran'ın nükleer tesisleri yok edilmemiş olsaydı İran 2 ay içinde nükleere ulaşmış olacaktı"

Netanyahu ile ilişkisine değinen Trump, "İlişkimiz gayet iyi. Beni Nobel'e aday gösterdi. Nobel'i bilemem ama beni aday göstermesi bile ilişkimizin iyi olduğunu gösteriyor. Savaş dönemi lideri olarak başarılı oldu. Fikir ayrılıklarımız oldu ama kısa sürede çözdük. Harika iş çıkardı ve bu dönem için doğru kişiydi. Yüzyıllardır devam eden bir durum var harika bir iş çıkardı. Benimle çalışması harikaydı. Biden ile çok iyi anlaşamadılar. Biden ve Obama İran'ı destekledi. İran'la aynı anlaşmayı yapmış olsaydı sokaklarda dans eden insanlar olamazdı. İran'ın nükleer tesisleri yok edilmemiş olsaydı İran 2 ay içinde nükleere ulaşmış olacaktı. Anlaşmanın üzerinde kara bulutlar dolaşacaktı ama şuan anlaşmanın üzerinde kara bulutlar yok" dedi.

"Katar Emiri çok başarılıydı, harika bir insan"

Ateşkes süresince Katar'a değinen Trump, "Katar bize yardımcı oldu. Bu anlaşma çerçevesinde Katar Emiri çok başarılıydı, harika bir insan. Diğer ülkelerden daha farklı bir yerde. Düşmanca bir alanın içerisinde ve muazzam yardımda bulundu. İnsanlar umarım bunun farkındadır. Katar için zorlu ve tehlikeliydi ve cesurca davrandılar. Katar'a da hakkını vermek gerekiyor. Katar, bize yardım etmesiyle muhteşemdi" ifadelerini kullandı.

"Türkiye de fantastikti, harikaydı"

Mart ayında çöken ateşkese yönelik soruyu yanıtlayan ABD Başkanı Trump, "Aynı şeyi Rusya'da görüyoruz bazen acı çekmek zorundasınız. Bu arada bu süreçte Türkiye de fantastikti, harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yardımcı oldu. Ülkesinde çok saygı duyulan bir lider. Harika bir halkı var, çok güçlü bir ordusu var. Erdoğan da çok yardımcı oldu. çözdüğüm 8'inci savaş olacak. Pakistan ve Afganistan arasında savaş varmış. 'Eve dönene kadar bekleyin başka savaş var' dedim. Milyonlarca hayatı kurtardım Nobel Komitesine haksızlık yapmayım, 2024 yılı için ödül verdiler. Öncesinde karar verdiler aslında. 2025 yılında çok şey yaşandı. Ben bunu Nobel için yapmadım. Hayat kurtarmak için yaptım. 31 yıldır 35, 37 yıldır devam eden savaşlar vardı. Hepsini hallettim, milyonlarca insan hayat kaybediyordu. Bunların çoğunu 1 günde hallettim" ifadelerini kullandı.

"Eğer anlaşma ile sonlandırılırsa Putin iyi görünecektir"

Rusya'nın çok fazla asker kaybettiğini sözlerine ekleyen Trump, "Bana göre sonlandırılması en kolay savaştı. 35 yıldır olan bir sorunu çözmek kolay olur diye düşündüm. Bu savaş hiç başlamamalıydı zaten ama Ukrayna'ya da hakkını vermek lazım. İyi savaşıyorlar. Eğer anlaşma ile sonlandırılırsa Putin iyi görünecektir aksi onun için iyi olmayacaktır" dedi.

"Gazze'ye gitmekten gurur duyarım"

Trump, "Gazze'ye gitmeyi düşünürüm. Giderim. Gazze'ye gitmekten gurur duyarım. Ama orada önümüzdeki yıllarda olağanüstü şeyler olacak çok hızlı giderseniz başarılı olamazsınız" dedi.

"Rusya-Ukrayna Savaşı anlaşma ile bitmezse Tomahawk gönderebiliriz"

Sabah saatlerinde Zelenskiy ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyen Trump, "Bildiğiniz gibi artık silah göndermiyoruz. Biz NATO'ya gönderiyoruz. NATO bunun parasını ödüyor. Biden 350 milyon doları direkt verdi. Biz vermedik biz onlara hiçbir şey vermedik. Saygınlığımızı verdik. Silahlar NATO'ya satılıyor NATO da da gerekli düşündükleri yere gönderiyor. 'Daha fazla silaha ihtiyacımız var' dediler. Düşünüyoruz. Bu kadar çok silah verip silahsız kalamayız. Silahın yüzde yüzünü veriyorlar sonra da Ukrayna'ya gönderiyorlar. Patriot, Tomahawk istiyorlar. Tomahawk konusunu Rusya ile görüşmem gerekebilir. İsteyeceklerini zannetmiyorum. Zelenskiy ile konuştum. Tomahawk, saldırganlığı bir tık yukarı taşıyor. Bu savaş çözülmezse Tomahawk gönderirim. İnanılmaz bir silah ve saldırı silahı. Rusya'nın böyle bir durumu yok. Rusya-Ukrayna Savaşı anlaşma ile bitmezse Tomahawk gönderebiliriz. Savaşın bitmesini istiyorum" dedi. - WASHINGTON