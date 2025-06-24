Trump: Çin Artık İran'dan Petrol Almaya Devam Edebilir

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında sağlanan ateşkes sonrası sosyal medya hesabında Çin'in İran'dan petrol almaya devam edebileceğini belirtti. Ayrıca, ABD'den de bol miktarda petrol satın alacağı umudunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, "Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nin düzenleneceği Hollanda'nın Lahey kentine gittiği sırada sosyal medya hesabından Çin ile ilgili paylaşım yaptı. Trump, İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından Çin'in İran'da petrol almaya devam edebileceğini belirterek, "Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir. Umarım, ABD'den de bol miktarda satın alacaklardır. Bunun gerçekleşmesini sağlamak benim için büyük bir onurdu" dedi.

İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından NATO Liderler Zirvesi'nin kendisini için daha sakin geçeceğini belirterek, "Tüm iyi Avrupalı dostlarımı ve diğerlerini görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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