Trump, Charlie Kirk Cinayeti Zanlısının Gözaltına Alındığını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, sağcı aktivist Charlie Kirk cinayetinin zanlısı olduğu düşünülen 1 kişinin gözaltına alındığını duyurarak, "Çok büyük bir ihtimalle onu gözaltına aldık" dedi. Trump saldırganın idam cezasına çarptırılması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalının Fox & Friends programına katıldı. Trump'a 10 Eylül'de bir üniversitede sağcı aktivist Charlie Kirk'ü öldüren saldırganın yakalanmasına ilişkin yürütülen çalışmalarda gelişme olup olmadığı soruldu. Trump, programa katılmadan 5 dakika önce saldırgan olduğu düşünülen 1 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisinin kendisine ulaştığını ifade etti. Trump, "Çok büyük bir ihtimalle onu gözaltına aldık. Aradığımız kişinin o olduğunu düşünüyoruz" dedi. Trump zanlının 28-29 yaşında olduğunu belirterek, "Ona çok yakın biri onu ihbar etti" dedi. Kirk'ün katilinin idam cezası almasını umduğunu dile getiren Trump, "Kirk iyi insandı ve bunu hak etmedi" dedi. Charlie Kirk'e övgüde bulunan Trump, onun "bir evlat gibi" olduğunu belirtti. Trump, "TikTok konusunda bana yardım eden harika bir adamdı" diye konuştu. Cumhuriyetçilerin normalde genç seçmenleri asla kazanamadığını vurgulayan Trump, "Gençlerin Charlie'ye gittikleri gibi tek bir kişiye gittiklerini hiç görmedim" dedi. Trump, saldırı anının videosunu izlemek istemediğini, Kirk'ü bu şekilde hatırlamak istemediğini, videonun "korkunç" olduğunu duyduğunu söyledi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in Kirk cinayetine ilişkin ilerleyen dakikalarda basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. - NEW YORK