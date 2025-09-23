Trump, BM Genel Kurulu için New York'ta

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurul'una katılmak üzere akşam saatlerinde New York'a geldi. Başkan Trump'ın New York'a ulaşmasının ardından geçiş güzergahında olağanüstü güvenlik önlemleri alınması dikkat çekti. Başkan'ın konvoyu ilerlerken trafik tamamen durduruldu, yol kenarlarında keskin nişancılar konuşlandırıldı ve inşaat kamyonlarının güvenlik amacıyla yol çevresinde tutulduğu görüldü.

Trump ikinci sırada konuşacak

Yarın gerçekleştirilecek BM 80. Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci sırada kürsüye çıkması bekleniyor. Trump, ikinci kez başkan seçilmesinin ardından ilk kez Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonunda konuşacak. Yoğun güvenlik önlemlerinin yarın da artarak devam etmesi bekleniyor. - WASHINGTON