Trump, Biden'ın yedek askerleri mobilize etme kararına tepki gösterdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın Avrupa Komutanlığının görev alanı için yedek askerlerin mobilize edilmesiyle ilgili Başkanlık Kararnamesi'ne tepki gösterdi. Trump, Biden'ın yedek kuvvetleri mobilize etme kararının ABD ordusunu felaket noktasına kadar zorladığını belirtti. Cumhuriyetçi vekiller de karara tepki gösterdi.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın Avrupa Komutanlığının görev alanı için yedek askerlerin mobilize edilmesiyle ilgili Başkanlık Kararnamesi'ne tepki gösterdi.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden'ın yedek kuvvetleri mobilize etme kararı, Ukrayna'da gerginliği pervasızca tırmandırmasının ABD ordusunu felaket noktasına kadar zorladığını kanıtlıyor." ifadesini kullandı.

Biden'ın geçen hafta ABD ordusuna ait cephanelerin kötü bir şekilde tükendiğini ve bitmek üzere olduğunu "itiraf ettiğini" belirten Trump, ABD'nin kendi sınırları savunmasızken yedek birliklerin Biden'ın Avrupa'daki "vahim" politikasını desteklemek zorunda kaldığını ileri sürdü.

Trump, "Bu beceriksiz yönetimin yapması gereken son şey, bizi 'Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru itmek. Buna rağmen Biden, Ukrayna'da sonu gelmeyen savaşı körüklemek için Amerikan hazinelerini ve silahlarını, savaş ne kadar sürerse sürsün göndermeye devam edeceğini ilan etti." ifadelerini kullandı.

Kendisi başkan olursa Ukrayna'daki savaşı 24 saat içinde bitirebileceğini savunan Trump, "Hiçbir Amerikalı anne veya baba, çocuğunu Doğu Avrupa'da ölüme göndermek istemez." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçi vekillerden tepki

Karara bazı Cumhuriyetçi milletvekilleri de tepki gösterdi. Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Biden'ın kararını "umursamaz ve tehlikeli" şeklinde niteleyerek, Amerikan askerlerinin hiçbir şekilde Ukrayna'da savaşmak için gönderilmemesi gerektiğini savundu.

Senatör Mike Lee ise NATO'nun doğu kanadında aktif bir şekilde savaş olduğuna dikkati çekerek, kararın "tehlikeli bir provokasyon" olduğunu ileri sürdü.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerçekleri doğru düzgün anlamaları gerekiyor. Bu mobilizasyon asker sayısını artırmak değil, birliklerin rotasyonu için." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi milletvekillerinin "alakasız bir siyasi gündem" ile askeri hazırlık durumuna ve asker ailelerine zarar verdiğini kaydeden Bates, "Amerikan askerleri ve aileleri piyon değildir." mesajını verdi.

Biden, Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığına yetki vermişti

ABD Başkanı Joe Biden, dün yayımladığı Başkanlık Kararnamesi'yle ABD Avrupa Komutanlığının sorumluluk alanı içinde ve çevresine 3 bine kadar yedek askerin mobilizasyonu konusunda ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve İç Güvenlik Bakanlığına yetki vermişti.

Biden, geçen hafta CNN'e verdiği röportajda da Ukrayna ve ABD'nin mühimmatının azaldığını söylemişti.