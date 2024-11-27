Trump, Beyaz Saray ile İktidar Değişim Anlaşmasını Gecikmeli İmzaladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Beyaz Saray ile iktidar değişimi sürecini resmi olarak başlatan anlaşmayı gecikmeli olarak imzaladı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, başkanlık görevini Başkan Joe Biden'dan devralmasına iki aydan az bir süre kalırken, Trump, Beyaz Saray ile iktidar değişimi sürecini resmi olarak başlatan anlaşmayı gecikmeli olarak imzaladı.

Kongre tarafından zorunlu kılınan anlaşma, geçiş sürecinde Trump'ın ekibinin hükümet kurumlarıyla çalışmasına ve kamuya açık olmayan bilgilere erişmesine olanak tanıyacak. Anlaşma aynı zamanda Trump'ın ekibinin hükümet çalışanlarıyla iletişim sağlamalarını mümkün kılacak.

Trump'ın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak seçtiği Susie Wiles, "Bu anlaşma, kabine adaylarımızın her bakanlık ve kuruma ekiplerini göndermek ve iktidar değişimini düzenli bir şekilde tamamlamak dahil olmak üzere, kritik hazırlıklara başlamasına olanak tanıyor" dedi.

Anlaşmanın 1 Ekim'e kadar imzalanması gerekiyordu

Trump'ın Başkanlık Geçiş Yasası uyarınca Beyaz Saray ile bu anlaşmayı 1 Ekim tarihine kadar imzalamış olması gerekiyordu ve Biden yönetimindeki Beyaz Saray, Trump'ın ekibine anlaşmanın imzalanması için çağrılarda bulunmuştu.

Trump'ın iktidar değişiminin planlanması için gerekli olan anlaşmayı imzalamayı ağırdan alması eleştirilere neden olmuş, Trump'ın bu tutumunun ABD hükümetinin yeni yönetime gerekli güvenlik izinlerini sunma ve bilgi paylaşımı sağlamasına engel oluşturduğu ifade edilmişti. Gecikme nedeniyle seçilmiş başkan Trump ve ekibinin başkanlığın ilk gününde iktidarı devralmasının mümkün olmayacağı yorumları da yapılmıştı.

Trump, Genel Hizmetler İdaresi ile anlaşma imzalamaya yanaşmıyor

Bu anlaşmanın yanı sıra, Trump'ın Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ile imzalaması gereken ayrı bir anlaşma daha bulunuyor. Trump, güvenlikli hükümet ofisleri ve e-posta hesaplarına erişim sağlayacak olan bu anlaşmaya imza atmayı reddediyor. Trump'ın bu anlaşmayı imzalamaya yanaşmama sebebinin, bu anlaşmanın seçilmiş başkanın bağışları 5 bin dolarla sınırlandırması ve geçiş sürecine bağış yapanların isimlerini açıklama gerekliliği getirmesi olduğuna inanılıyor. - WASHINGTON