Trump, Barış Zirvesi İçin Mısır'a Gitti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'deki temaslarını tamamladıktan sonra Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine 'Barış Zirvesi' için hareket etti. Zirve öncesinde Knesset'te yaptığı konuşmada, çeşitli protestolarla karşılaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail temaslarını tamamlayarak "Barış Zirvesi" için Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine hareket etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkese varılmasının ardından Orta Doğu ziyaretine başladı. Trump'ı taşıyan Air Force One, TSİ 10.00 sıralarında Tel Aviv'deki Ben Gruion Havalimanı'na indi. Mısır'da Şarm eş-Şeyh'te bugün yapılacak zirve öncesinde Trump daha sonra İsrail Meclisi Knesset'te hitap etti. Knesset'teki konuşmasının başında dakikalarca alkışlanan Trump, konuşmaya başlamasından saniyeler sonra İsrailli 2 milletvekili tarafından "Filistin'i tanıyın" ve "Soykırım" yazılı pankartlarla protesto edildi. Knesset'te uzun bir konuşma gerçekleştiren Trump, İsrail temaslarını tamamlayarak Mısır'a hareket etti. "Barış Zirvesi" için Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine yola çıkan Trump'ı havalimanında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu uğurladı. - TEL AVİV

