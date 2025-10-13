Trump, Barış Zirvesi İçin Mısır'a Geçti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail temaslarını tamamlayarak 3 saatlik gecikmenin ardından "Barış Zirvesi" için Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkese varılmasının ardından Orta Doğu ziyaretine başladı. Trump'ı taşıyan Air Force One, TSİ 10.00 sıralarında Tel Aviv'deki Ben Gruion Havalimanı'na indi. Mısır'da Şarm eş-Şeyh'te bugün yapılacak zirve öncesinde Trump daha sonra İsrail Meclisi Knesset'te hitap etti. Knesset'teki konuşmasının başında dakikalarca alkışlanan Trump, konuşmaya başlamasından saniyeler sonra İsrailli 2 milletvekili tarafından "Filistin'i tanıyın" ve "Soykırım" yazılı pankartlarla protesto edildi. Knesset'te uzun bir konuşma gerçekleştiren Trump, İsrail temaslarını tamamlayarak Mısır'a hareket etti. "Barış Zirvesi" için Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine ulaşan Trump'ı havalimanında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı. Trump ve es-Sisi, havalimanındaki kısa bir sohbetin ardından Barış Zirvesi'nin yapılacağı Uluslararası Konferans Merkezi'ne geçti. - TEL AVİV