ABD Başkanı Donald Trump, bugün basına yaptığı açıklamada "Barış teklifini kabul etmesi için Hamas'ı bekliyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Trump, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik 20 maddelik Gazze Planı'nın Netanyahu tarafından kabul edildiğini duyurmuştu. ABD Başkanı Trump, bugün ise Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada basın mensuplarına açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Arap ülke liderlerinin anlaşmayı kabul ettiğini bildiren Trump, "Barış teklifini kabul etmesi için Hamas'ı bekliyoruz" dedi.

"Hamas olumsuz yanıt verirse çok üzücü olur. Rehinelerin derhal teslim alınmasını bekliyoruz. Oldukça basit. Orta Doğu'daki herkes imzaladı. Bu daha önce hiç olmadı" diyen Trump, "Hamas teklifi reddetmesi durumunda İsrail yapması gerekeni yapacaktır. Hamas ile müzakere için fazla bir alan yok. Hamas'a 4 gün süre verildi" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON