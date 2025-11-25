Haberler

Trump, Barış Planı İçin Moskova'ya Temsilci Gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya barış planı çerçevesinde Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Moskova'ya, Başkan Putin ile görüşmeye gönderdiğini açıkladı. Trump, barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların sürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Barış planını sonuçlandırmak umuduyla Özel Temsilcim Steve Witkoff'a Moskova'da Başkan Putin ile görüşmesi talimatını verdim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya arasında barışa yönelik diplomatik çabalarını sürdürüyor. Trump, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta boyunca, ekibim Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek konusunda muazzam ilerleme kaydetti" ifadelerini kullanarak, o dönem kendisi başkan olsaydı söz konusu savaşın çıkmayacağını bir kez daha hatırlattı.

ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planının büyük ölçüde kabul gördüğünü ancak birkaç maddede anlaşmazlıklar olduğunu belirten Trump, "Bu barış planını sonuçlandırmak umuduyla Özel Temsilcim Steve Witkoff'a Moskova'da Başkan Putin ile görüşmesi talimatını verdim. Aynı zamanda, Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll da Ukraynalılarla görüşecek" dedi.

Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sona erdirecek anlaşma kesinleştiğinde veya son aşamasına geldiğinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi umduğunu dile getirerek, "Hepimiz barışın mümkün olduğunca çabuk sağlanmasını umalım" dedi. - WASHINGTON

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
