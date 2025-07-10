Trump, Bakıra Yüzde 50 Gümrük Vergisi Uygulayacak

Trump, Bakıra Yüzde 50 Gümrük Vergisi Uygulayacak
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ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos 2025 itibarıyla bakıra yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Bu kararın ulusal güvenlik değerlendirmesi sonucunda alındığını vurgulayan Trump, Amerika'nın yeniden güçlü bir bakır sanayisine sahip olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos 2025 itibarıyla bakıra yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, "Amerika, bir kez daha baskın bir bakır sanayisi kuracak" dedi. Trump, bu kararın titiz bir ulusal güvenlik değerlendirmesi sonrasında alındığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'tan kendi yönetimiyle birlikte gündemden düşmeyen gümrük vergilerine dair yeni bir açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yapan Trump, "1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde bakıra yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağımı duyuruyorum" dedi. Bu kararın titiz bir ulusal güvenlik değerlendirmesi sonrasında alındığını belirten Trump, "Bakır; yarı iletkenler, uçaklar, gemiler, mühimmat, veri merkezleri, lityum-iyon piller, radar sistemleri, füze savunma sistemleri ve hatta şu anda birçoğunu inşa ettiğimiz hipersonik silahlar için gerekli. Bakır, Savunma Bakanlığı tarafından en çok kullanılan ikinci malzeme!" ifadelerini kullandı. Önceki ABD Başkanı Joe Biden'a atıfla "Peki bizim aptal (ve uykulu!) 'liderlerimiz' bu önemli sanayiyi neden yok etti?" diye soran Trump, "Bu yüzde 50'lik gümrük vergisi, Biden yönetiminin düşüncesizce ve aptalca davranışlarını tersine çevirecek. Amerika, bir kez daha baskın bir bakır sanayisi kuracak" dedi. Trump, bunun ABD'nin "altın çağı" olduğunu da sözlerine ekledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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