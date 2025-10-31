Trump, Asya Turunu Değerlendirdi: Ticaret Anlaşmaları ABD Ekonomisine Katkı Sağladı

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında birçok ülke lideriyle bir araya geldiğini ve varılan ticaret anlaşmalarının ABD ekonomisine önemli katkı sağladığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 günlük Asya gezisini değerlendirdi. Asya turu kapsamında Çin, Japonya, Güney Kore, Malezya, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Kamboçya ve Vietnam liderleriyle görüştüğünü belirten Trump, görüşmeler kapsamında bu ülkelerle uzun vadeli ilişkiler kurulduğunu söyledi.

Trump, gümrük tarifeleri ve ticaret anlaşmaları sayesinde ülkeye yüklü miktarlarda para girdiğinin altını çizerek, "Bu ülkelerin liderleriyle bir araya gelmek büyük bir onurdu. Özellikle, ABD'nin yeniden saygı gördüğünü görmek benim için oldukça anlamlıydı. Artık ABD, hiç olmadığı kadar saygı duyulan bir ülke haline geldi" ifadesini kullandı.

Geçici bütçe tasarısının onaylanamaması nedeniyle ABD federal hükümetinin kapanmasından Demokratları sorumlu tutan Trump, Asya turu boyunca, Demokratların ABD'yi nasıl kapattığına ve Cumhuriyetçilerin buna neden izin verdiğine ilişkin çok düşündüğünü dile getirdi. Trump, Demokratların sağlık sisteminden trilyonlarca doları keserek bu kaynağı, 'ülkeye yasa dışı yollarla giren, cezaevlerinden veya akıl sağlığı kurumlarından gelen kişilere' vermek istediğini savunarak, Cumhuriyetçilerin buna izin vermeyeceğini kaydetti.

Trump, açıklamasında, Senato'daki Cumhuriyetçilere ellerindeki kartı oynama ve yasama sürecini engelleyen kürsü işgali (filibuster) uygulamasını engelleme çağrısında da bulundu.