Trump, Askerlerin Maaşlarının Ödenmesi İçin Tüm Fonları Kullanma Talimatı Verdi
ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapalı kalmasının askerlerin maaşlarını etkileyeceğini belirterek, Savunma Bakanı'na tüm fonların kullanılması talimatını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanı Pete Hegseth'e 'tüm mevcut fonların' kullanılarak askerlerin maaşlarının zamanında ödenmesi talimatı verdiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi konusunda Demokratları suçlayarak, "Cesur askerlerimiz, 15 Ekim'de hak ettikleri maaşlarını alamayacak" ifadesini kullandı.

Başkomutanlık yetkisini kullanarak Savunma Bakanı Pete Hegseth'e, askerlerin 15 Ekim'de maaşlarını alabilmeleri için mevcut tüm fonları kullanması talimatını verdiğini kaydeden Trump, "Demokratların tehlikeli hükümet kapatmalarıyla ordumuzu ve tüm ulusumuzun güvenliğini rehin almasına izin vermeyeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
