Trump, ABD'nin İran-İsrail Çatışmalarına Dahil Olmadığını Açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran-İsrail çatışmalarına dahil olmadığını belirtti. İran, ABD'yi İsrail'in saldırılarına katılmakla suçlarken, müzakerelere dair gelişmeleri de değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran- İsrail arasındaki çatışmalara dahil olmadığını belirterek, "Biz bu işin içinde değiliz. Dahil olmamız mümkün ancak şu anda dahil değiliz" dedi.

İran, ABD'yi İsrail'in kendisine yönelik saldırılara dahil olmakla suçlarken, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran- İsrail arasındaki çatışmalara dahil olmadığını açıkladı. Trump, ABD basınına verdiği röportajda, "Biz bu işin içinde değiliz. Dahil olmamız mümkün ancak şu anda dahil değiliz" dedi.

İran ile ABD arasındaki dolaylı nükleer müzakerelerde İran'ın müzakerelere dönmesi için son bir tarih olup olmadığı sorusuna cevap veren Trump, "Hayır, bir son tarih yok ama konuşuyorlar. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Konuşmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD-İran arasında bugün Umman'da nükleer müzakerelerin 6'ncı turu İsrail saldırıları nedeniyle iptal edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran-İsrail arasında arabulucuk yapmaya hazır olduğunu hatırlatan Trump, "O hazır. Bu konuda beni aradı. Bu konuda uzun uzun konuştuk" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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