Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: "ABD, Venezuela ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı düzenleyerek Maduro ile eşini yakalamayı ve ülkeden çıkarmayı başardı.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı düzenlendiğini ve bu operasyonun ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde gerçekleştirildiğini açıkladı. Detaylar basın toplantısında paylaşılacak.

ABD Başkanı Donald Trump: "ABD, Venezuela ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı düzenleyerek Maduro ile eşini yakalamayı ve ülkeden çıkarmayı başardı. Bu operasyon ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacak. Bugün saat 11.00'de Mar-a-Lago'da basın toplantısı düzenlenecek." - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız

İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi
Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı
New York'ta bir ilk! 'Müslüman Amerikalı Miras Ayı' ilk kez resmi olarak tanındı

New York'ta bir ilk! Müslüman ayı ilk kez resmi olarak tanındı