ABD Başkanı Donald Trump: "ABD, Venezuela ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı düzenleyerek Maduro ile eşini yakalamayı ve ülkeden çıkarmayı başardı. Bu operasyon ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacak. Bugün saat 11.00'de Mar-a-Lago'da basın toplantısı düzenlenecek." - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika