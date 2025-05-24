Trump, AB ile Anlaşma Arayışında Değil

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50 tarife uygulanmasını önerdiği AB ile bir anlaşma arayışında olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninin ardından, gümrük tarifeleri konusunda değerlendirmede bulundu. Avrupa Birliği (AB) ile görüşmelerin yavaş ilerlediğini vurgulayan Trump, AB'nin ABD'ye zarar vermek ve ülkeden faydalanmak için kurulduğunu yineledi.

AB ile dokuz günde bir anlaşma yapmayı başarıp başaramayacağının sorulması üzerine Trump, "Bir anlaşma arayışında değilim. Yani, anlaşmayı belirledik. Yüzde 50 ama yine de eğer fabrikalarını burada kurarlarsa, gümrük vergisi yok. Biri gelir de burada bir fabrika kurmak isterse, onlarla biraz ertelemeyi görüşebilirim" dedi.

Trump, ülkelerle yürüttükleri ticaret müzakerelerinde ise imzalanmaya hazır çok sayıda anlaşma olduğunu da söyledi.