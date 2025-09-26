Haberler

Trump, AB dışı ağır kamyonlara gümrük vergisi getirecek

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ekim 2025'ten itibaren ABD dışında üretilen ağır kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu düzenlemenin, yerli üreticileri koruma amacı güttüğü belirtildi.

İkinci görev döneminde ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük vergileri ile adından sıkça söz ettiren ABD Başkanı Donald Trump'tan bir "tarife" açıklaması daha geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, ABD dışında üretilen "ağır kamyonlara" gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, "Harika ağır kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak için, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm ağır (büyük) kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağım" ifadelerini kullandı. Bu sayede "Peterbilt", "Kenworth", "Freightliner", "Mack Trucks" gibi yerli ağır kamyon üreticilerinin korunacağını vurgulayan Trump, "Kamyoncularımızın finansal açıdan sağlıklı ve güçlü olmalarına birçok nedenden dolayı ihtiyacımız var. Her şeyden önce ulusal güvenlik nedeniyle" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
