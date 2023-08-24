Trump, 2024 başkanlık seçimi anketlerinde fark attığı adayların yarışta olmaması gerektiğini söyledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Partinin münazarasına katılmamasının isabetli bir karar olduğunu savunarak, 2024 başkanlık seçimi anketlerinde fark attığı diğer adayların bu yarışta olmaması gerektiğini söyledi.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Partinin münazarasına katılmamasının isabetli bir karar olduğunu savunarak, 2024 başkanlık seçimi anketlerinde fark attığı diğer adayların bu yarışta olmaması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetçi Ulusal Komitenin (RNC), gelecek başkanlık seçimleri için Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlediği ilk canlı yayın tartışmasına katılmayacağın açıklayan Trump, X sosyal medya platformunda, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'ın sorularını cevapladı.

Anketlerde diğer adaylara çok fazla fark attığı için Fox News'te yayınlanan tartışma programına çıkmayı doğru bulmadığını belirten Trump, "Ama görüyorsunuz, anketler çıktı ve ben 50 ve 60 puan farkla öndeyim. ve biliyorsunuz, bazıları bir, sıfır ve iki puanda." dedi.

Donald Trump, diğer Cumhuriyetçi adayların canlı yayın tartışmasından hemen önce paylaşılan 46 dakikalık bant kaydında, "Orada bir veya iki saat, her ne olursa olsun, oturup, başkanlığa aday bile olmaması gereken insanlar tarafından tacize mi uğrasaydım?" diye konuştu.

Sonrasında verdiği örneklerden eski New Jersey Valisi Chris Christie ve eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson'u hedef aldığı anlaşılan Trump, Hutchinson'ın "nasıl vali seçildiğini anlamadığını" söylerken, Christie'nin New Jersey'de valilik yaptığı dönemde güvenoyunu yüzde 8'lere düşürmüş biri olarak "başkanlık için yarışmasını doğru bulmadığını" belirtti.

Trump, çevrimiçi röportajın öncesinde kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'da, Fox TV sunucularını eleştirmiş, televizyon kanalını, kendisini önde gösteren anketleri yayınlamamakla suçlamıştı.

Trump, New York Times'ın 23-27 Temmuz tarihli anketinde Cumhuriyetçi seçmenden yüzde 54 oy alırken, en yakın takipçisi Florida Valisi Ron DeSantis 17 puanda kalmıştı.

2020 seçimlerine hile karıştığı iddiasını yineledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerinde 2016'dan çok daha fazla oy aldıklarını, fakat seçimde hileye başvurulduğunu iddia etti.

Trump, "Ama seçime hile karıştırıldı. Hileli bir seçimdi. Birçok farklı şeyde, aldatmak için Kovid-19'u kullanıyorlar ve elimizde bu konuda çok şey var." dedi.

Aynı gün içinde oy kullanmayı gerektiren "eski kağıt oy pusulalarına geri dönülmesi" gerektiğini söyleyen Trump, "Oy pusulalarında posta olduğu sürece, seçimlerinizde her an büyük bir hileye maruz kalabilirsiniz." diye konuştu.

Tucker Carlson'ın, açılan davaları hatırlatarak, "Sizi öldürmeye çalışacaklarından mı endişeleniyorsunuz?" şeklindeki sorusuna doğrudan bir itirazda bulunmayan Trump, kendisine karşı mücadele edenler için, "Vahşi hayvanlar, onlar gerçekten hasta insanlar." ifadelerini kullandı.

Biden'ın sağlık sorunlarına dikkat çekti

ABD Başkanı Joe Biden'ın "sahtekar" ve "ülke tarihindeki en kötü başkan" olduğunu söyleyen Donald Trump, sağlık sorunları nedeniyle 2024 seçimlerine kadar "işi götüremeyeceğini" iddia etti.

Trump, Biden için, "Zihinsel olarak fiziksel durumundan daha kötü olduğunu düşünüyorum. O tam olarak bir triatloncu ya da herhangi bir sporcu değil. Bir bakıyorsunuz yürüyemiyor, helikoptere gidemiyor, çimlerin altından ayaklarını kaldıramıyor. Sanki kürdanın üzerinde yürüyormuş gibi görünüyor." ifadelerine yer verdi.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i de hedef alan Donald Trump, kadın siyasetçinin "kafiyeli" konuşmasını "tuhaf" bulduğunu, Biden'ın ölmesi halinde aday olmayı beklememesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca Trump, Carlson'un yönlendirmesi üzerine, ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in, 2019'da tutuklu bulunduğu New York'taki hapishanede öldürülmüş olabileceği ihtimalini kabul ettiğini beyan etti.

Trump, "yüzlerce, binlerce insanın öldürüldüğünü" söylediği Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın "bir an önce" sona ermesi gerektiğine değindi.