Trump, 2020 seçim sonuçlarına itiraz ve Kongre baskını soruşturmasının hedefi olduğunu açıkladı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına itiraz girişimleri ve 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili yürütülen federal soruşturmanın hedefi olduğunu açıkladı. Trump, yeni bir soruşturmanın hedefinde olduğunu belirtti ve gizli belgeler ve Kongre baskını soruşturmalarına atanan Özel Yetkili Savcı Jack Smith'ten bir mektup aldığını söyledi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına itiraz girişimleri ve 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili yürütülen federal soruşturmanın hedefi olduğunu açıkladı.

ABD'de 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayan eski Başkan Donald Trump, yeni bir soruşturmanın hedefinde olduğunu açıkladı. Trump, hakkında devam devam eden "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına atanan Özel Yetkili Savcı Jack Smith'ten 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına itiraz girişimleri ve 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili federal soruşturmayı yürüten Büyük Jüri'nin hedefi olduğuna dair bir mektup aldığını açıkladı.

"Bu genellikle gözaltı ve iddianame anlamına gelir"

Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "6 Ocak'taki Büyük Jüri soruşturmasının hedefi olduğumu belirten ve Büyük Jüri'ye rapor vermem için bana 4 gün gibi çok kısa bir süre tanıyan bir mektup gönderildi. Bu genellikle gözaltı ve iddianame anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu soruşturma kapsamında iddianame hazırlanması halinde Trump hakkında suç iddiasıyla üçüncü kez iddianame hazırlanmış olacak.

Gizli belge davası

Trump'ın malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada devlete ait yaklaşık 100 gizli belge bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a 37 ağır suçlama yöneltilmişti. Trump, 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkmış ve hakkındaki 37 ayrı suçlamanın tümünü reddetmişti. Hakim, Trump'ın tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.

Trump, 4 Nisan'da da New York'ta yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmıştı. Trump, duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları dinledikten sonra 34 suçlamanın tümünü reddetmişti.

Öte yandan Trump, hem federal hem de eyalet mahkemelerinde suçlamalarla karşı karşıya kalan tarihteki ilk ABD başkanı olarak kayıtlara geçmişti. - WASHINGTON