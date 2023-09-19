Trudeau, Hindistan'ı Nijjar'ın öldürülmesini ciddiye almaya çağırdı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) liderlerinden Kanada vatandaşı Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesini Hindistan'ın "ciddiye alması" çağrısında bulundu.

Trudeau, dün parlamento konuşmasında ayrılıkçı Sih örgütü KLF'nin yöneticilerinden Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmesi ve artan gerilimle iki ülkenin karşılıklı olarak üst düzey diplomatlarını sınır dışı etmesinin ardından, yeni açıklama yaptı.

Başbakan Trudeau, Kanada vatandaşı Nijjar'ın öldürülmesinin parlamento gündemine taşınmasının Hindistan ile Kanada arasındaki ilişkilerde gerilimi arttırma çabası olmadığına işaret etti.

Başbakan Trudeau, iddiaların "saçma" ve "maksatlı" olduğunu savunan Hindistan'ın Sih liderin öldürülmesini "ciddiye alması" gerektiğinin altını çizdi.

ABD, Avustralya ve İngiltere'den iddialara tepki

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, durumun "derin endişe" uyandırdığını ifade etti.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü Max Blain ise Trudeau'nun iddialarını "ciddi suçlamalar" olarak nitelendirerek, Kanadalı yetkililerin soruşturmayı sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, ABD'nin söz konusu iddialardan "derin endişe" duyduğunu, soruşturmanın ilerlemesi ve faillerin adalete teslim edilmesinin "kritik önem taşıdığını" vurgulamıştı.

Nijjar'ın öldürülmesi ve Trudeau'nun iddiaları

Hindistan tarafından yayımlanan 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü KLF'nin liderlerinden Kanada vatandaşı Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Trudeau, dün yaptığı açıklamada, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA) 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan, KLF'yi "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.