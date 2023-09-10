Trudeau, G20 Zirvesi'nin Ukrayna konusundaki bildirisini eleştirdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, G20 Zirvesi'nin ardından yayımlanan Yeni Delhi Liderler Bildirisi'nin Ukrayna konusunda 'zayıf' olduğunu belirterek, 'Bana kalsa liderler bildirisi özellikle Ukrayna konusunda çok daha güçlü olurdu.' dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, G20 Zirvesi'nin ardından yayımlanan Yeni Delhi Liderler Bildirisi'nin Ukrayna konusunda "zayıf" olduğunu belirterek, "Bana kalsa liderler bildirisi özellikle Ukrayna konusunda çok daha güçlü olurdu." dedi.

Trudeau, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Zirvesi sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında zirve kapsamında yayımlanan Yeni Delhi Liderler Bildirisi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bazı ülkelerin Kanada'dan farklı görüşlere sahip olduğunu ve bunun da "bildirinin kendisinin istediğinden daha zayıf olmasına yol açtığını" dile getiren Trudeau, "Bana kalsa liderler bildirisi özellikle Ukrayna konusunda çok daha güçlü olurdu." ifadesini kullandı.

G20'nin "benzeşmeyen" bir grup olduğunu, bildiride güçlü bir dil oluşturmak için çok çalıştıklarını kaydeden Trudeau, "Bu, bir araya gelip değerlerimize uymayan ülkelere baskı yapmak için önemli bir zamandır. Böyle yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Dün yayımlanan bildiride, "BM Şartı uyarınca, tüm devletler herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne, egemenliğine veya siyasi bağımsızlığına karşı toprak edinimi için güç kullanma tehdidinden veya güç kullanımından kaçınmalıdır. Nükleer silahların kullanılması veya kullanma tehdidi kabul edilemez." ifadelerine yer verilmişti.

Modi, Kanada'daki Hint karşıtı eylemlerden endişeli

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Trudeau, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi marjında bir araya geldi.

Modi, Trudeau'ya " Kanada'daki aşırılık yanlılarının Hindistan karşıtı eylemlerinden ciddi endişe duyduğunu" söyledi.

İki ülkenin bu tür tehditlerle mücadelede işbirliği yapması gerektiğinin önemini vurgulayan Modi, Kanada'daki Hindistan karşıtı eylemlerin "ayrılıkçılığı teşvik ettiğini ve Hint diplomatlara yönelik şiddeti kışkırttığını" belirtti.

Modi, "Bu tür güçlerin organize suç, uyuşturucu grupları ve insan kaçakçılığı ile bağlantısı, Kanada için de bir endişe kaynağı olmalıdır. İki ülkenin bu tür tehditlerle mücadelede işbirliği yapması elzemdir." ifadesini kullandı.

Trudeau, uçaktaki teknik arıza nedeniyle Hindistan'dan ayrılamadı

G20 Zirvesi sonrası ülkeden ayrılmak için havalimanına gitmek üzere yola çıkan Trudeau ve beraberindeki heyet, uçakta teknik bir arıza yaşandığına dair uyarıldı.

Kanada Başbakanlık Ofisinden Global News'e yapılan açıklamada, Trudeau ve heyetinin, kendilerini taşıyacak uçakta teknik sorun yaşandığına dair Kanada Silahlı Kuvvetlerinden uyarı aldıkları belirtildi.

Açıklamada, "Bu sorunlar bir gecede çözülemez, heyetimiz alternatif düzenlemeler yapılana kadar Hindistan'da kalacak." ifadesine yer verildi.