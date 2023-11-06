Trakya Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi

Trakya Üniversitesi öğrencisi bir grup İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Üniversiteli AK Gençlik (ÜNİAK) üyesi öğrenciler, Balkan Yerleşkesindeki Genç Ofis önünde bir araya gelerek saldırılara sessiz kalarak tepki gösterdi. Grup adına konuşan öğrenci Elif Negiş, İsrail'in insanlık suçu işlemeye devam ettiğini ve mazlumların savunucusu olmaya devam edeceklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi öğrencisi bir grup İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"Filistin'de Zulme Dur De", "Savaş Değil Soykırım", "Filistin Elbet Özgür Olacak" yazılı pankart, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan Üniversiteli AK Gençlik (ÜNİAK) üyesi öğrenciler, Balkan Yerleşkesindeki Genç Ofis önünde bir araya geldi.

Öğrenciler burada bir süre sessiz kalarak saldırılara tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Elif Negiş, Gazze'den günlerdir acı feryatların yükseldiğini söyledi.

Akan onca kana, dökülen gözyaşlarına rağmen dünyanın Filistin'de yaşananlara sessiz kaldığını belirten Negiş, "İnsan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de İsrail bir kez daha adını kara leke ile tarihe yazdırmıştır." dedi.

İsrail'in insanlık suçu işlemeye devam ettiğini dile getiren Negiş, mazlumların savunucusu olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Negiş, İsrail'in sivillerin en temel ihtiyaçlarını edinmelerini dahi engellediğini, hukuk bilmez İsrail'in karşısında olmaya edeceklerini söyledi.

Açıklamanın ardından grup üniversitedeki yaşam merkezine kadar yürüdü.