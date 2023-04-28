Trakya'daki 5 sınır kapısında oy kullanma işlemleri sürüyor Sınır kapılarında oylar sandıklara atılmaya devam ediyor Trakya'da ülkeye giriş ve çıkış yapan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar gümrüklerde kurulan sandıklarda oylarını kullanmaya devam ediyor.

Trakya'daki 5 sınır kapısında oy kullanma işlemleri sürüyor

Sınır kapılarında oylar sandıklara atılmaya devam ediyor

EDİRNE - Trakya'da ülkeye giriş ve çıkış yapan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar gümrüklerde kurulan sandıklarda oylarını kullanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için gümrük kapılarında oy verme işlemi devam ediyor. Trakya'da bulunan 5 sınır kapısından ülkeye giriş ve Türkiye'den çıkış yapan seçmenler işlemlerinin ardından oylarını kullanma imkanı buluyor.

Trakya'dan Yunanistan'a ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule, İpsala ile Dereköy Sınır Kapılarında oy verme işlemi sürüyor.

Trakya'daki sınır kapılarıyla birlikte Edirne Gar Gümrük Müdürlüğü dahil olmak üzere toplam 7 sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, evraklarını ibraz ederek peronlar içerisinde oluşturulan kabinlerde oylarını kullanmaya devam ediyor. Gümrüklerde tatil günleri dahil olmakla beraber 24 saat boyunca aralıksız bir şekilde oy kullanılabilecek. Oy kullanma işlemleri 14 Mayıs saat 17.00'de son bulacak.

Yurtdışında yaşayan 3 milyondan fazla seçmen için gümrüklerde toplam 4 bin 671 sandıkta kuruldu. Yurtdışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısının ise 277 bin 646 olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayarak, 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

"Dalgalanan bayrağımızın altında yaşamak çok gurur verici"

Almanya'nın Nürnberg şehrinden geldiklerini ifade eden seçmenlerden Ayşenur Çakan, seçimler için özellikle bu tarihi güne şahitlik etmek için geldiklerini belirterek, "Vatanımıza geldiğimizde vakit daha bir coşkulu geçiyor ve kalbimiz daha da güm güm atıyor o yüzden Türk olduğumuz için çok gururluyuz. Dalgalanan bayrağımızın altında yaşamak çok gurur verici, ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

"Bugün biz buraya Almanya'dan 5 araba yarışarak geldik"

Her şeyden önce vatandaki toprağa ayak bastığı için mutlu olduğunu vurgulayan seçmenlerden Hüseyin Sağul, konsolosluklar aracılığıyla da sandıkların kurulduğunu ama gümrüklerde de kurulması kendileri için büyük kolaylık olduğunu ifade ederek, "Ben hem ülkeme giriyorum hem de oyumu kullanabiliyorum. Benim oyum direk belirtilen tarihte Yüksek Seçim Kuruluna gidecek. Ben ne yaptığımı biliyorum ve diğer arkadaşlarıma da umarım örnek olurum. Bugün biz buraya Almanya'dan 5 araba yarışarak geldik. Maalesef yaşadığım bir aksilikten dolayı ben 3'üncü oldum" şeklinde konuştu.

"Vatana millete hayırlı olsun"

Fransa'dan ülkeye giriş yaptığını söyleyen seçmenlerden Huriye Erdoğan, "Türkiye'ye giriş yaptığımız için çok güzel duygular hissediyoruz. Oyumuzu burada kullanacağız. Kullandığımız oy, vatana millete hayırlı olsun" diye konuştu.

"Vatandaşlık görevimi yerine getireceğim"

Oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getireceğini belirten vatandaşlardan Ali Gülmez, Almanya'nın Stuttgart şehrinden geldiğini belirterek, "Vatandaşlık görevimi yerine getirdikten sonra 3-5 günde memlekette kalarak tekrar ekmeğimizi yediğimiz yere geri döneceğiz. Oy kullanma işlemi konsolosluklarda da yapılıyor ama gümrüklerde de kullanılması bizim için daha basit oluyor" ifadelerini kullandı.