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Trakya'da oy kullanılacak okullar seçime hazır

Trakya'da oy kullanılacak okullar seçime hazır

Politika Haberleri

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı. Kırklareli'nde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda hazırlık yapıldı. Edirne'de de sandık ve oy kullanma kabinleri okullarda kuruldu. Tekirdağ'da da okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Kırklareli'nde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda hazırlık yapıldı.

Bu kapsamda okul görevlileri ve sandık kurulu başkanları dersliklerde paravan ve sandıkları hazır hale getirdi.

Kentte 925 sandıkta seçmenler oy kullanabilecek.

Edirne'de de sandık ve oy kullanma kabinleri okullarda kuruldu.

Okul girişlerine, seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları amacıyla sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları asıldı.

Tekirdağ'da da okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Politika

28 Mayıs Seçimi Kırklareli Tekirdağ Politika Haberler

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