Trakya'da oy kullanılacak okullar seçime hazır

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı. Kırklareli'nde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda hazırlık yapıldı. Edirne'de de sandık ve oy kullanma kabinleri okullarda kuruldu. Tekirdağ'da da okullarda hazırlıklar tamamlandı.