Trakya'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını protesto

Trakya'da vatandaşlar İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını protesto etti. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen gösterilerde İsrail'in saldırıları kınandı.

Trakya'da vatandaşlar İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını protesto etti.

Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde toplanan bir grup "Kahrolsun İsrail" ve "Aksa tufanı İsrail'i yakacak" sloganları atarak Selimiye Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Cihannüma Derneği Edirne İl Başkanı Ataman Alkan, Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş ve İHH Edirne Temsilcisi Abdülkadir Akdi konuşma yaparak İsrail'in saldırılarını kınadı.

Saldırılarda ölen kişiler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de vatandaşlar İsrail'in hastaneye saldırısına tepki gösterdi.