Bakan Yerlikaya'dan Mersin'de trafikte tartıştıkları sürücüyü darbedenlerin tutuklanmasına ilişkin paylaşım

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'in Mezitli ilçesinde araç sürücüsüne saldıran 3 kişiyi tutuklattı. Yeni düzenlemelerle trafikte yol kesen ve saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere ağır cezalar öngörülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'in Mezitli ilçesinde trafikte tartıştıkları aracın sürücüsünü darbeden 3 şüphelinin tutuklanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Gereği yapıldı. Mersin'in Mezitli ilçesinde 2 gün önce araçtan inip başka bir sürücüye saldırarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren C.T, M.T, H.T, M.T, C.T. ve E.T, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalandı." ifadesini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 11. Yargı Paketi'yle trafikte yol kesmenin, müstakil suç olarak düzenlendiğini hatırlatan Yerlikaya, hukuka aykırı bir davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişinin, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasının kanunlaştığını vurguladı.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ayrıca ilk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre de saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Mersin'in Mezitli ilçesinde araçtan inip başka bir sürücüye saldıran M.T, C.T, E.T. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. C.T, M.T, H.T. isimli şahıslar ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. 'Biz gereğini yaparız'."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
