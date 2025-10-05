Trafik Cezalarında Artış İçin Düzenleme TBMM'de Görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine başlayacak. Teklife göre; çevredekilerin rahatsız olmasına neden olacak şekilde araçta ses sistemi değişikliği yapan sürücülere 16 bin lira idari para cezası verilecek. Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Geri alınan ehliyetler, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek ehliyet almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.

SALDIRI AMACIYLA İNMENİN CEZASI 180 BİN LİRA OLACAK

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası verilecek, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek. Seyir halinde cep ve araç telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası verilecek ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan, zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek. Yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

MERKEZ BANKASI'NIN FAALİYETLERİ DİNLENECEK

Plan ve Bütçe Komisyonu, Merkez Bankası'nın faaliyetlerini dinlemek üzere salı günü toplanacak. Komisyon ayrıca perşembe günü yapacağı toplantıda, Sayıştay'da açık bulunan 5 üyelik için Sayıştay Kanunu gereğince yapılacak seçime dair, 'Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi'ni ele alacak.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' KOMİSYONU TOPLANACAK

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında çarşamba günü toplanacak. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, basına kapalı toplantısında çalışma takvimini belirleyecek. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.