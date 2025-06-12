Trafik Cezalarına İlişkin Komisyon Kuruldu

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AK Partili kaynaklar, trafik kazalarının nedenlerine dair yeni veriler paylaştı. Her yıl binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilirken, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları bünyesinde trafik cezalarını değerlendirecek bir komisyon kuruldu.

Trafik cezalarına ilişkin komisyon kuruldu

Trafik cezalarına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. AK Partili kaynaklar 140 kilometre hızla gidilen otoyollarda ölümlü kaza olmadığını belirterek, 60-90 kilometre ile gidilen yollarda aşırı hız, ani manevra gibi nedenlerle ölümlü kazaların yaşandığını aktardı. Her yıl 6 bin 350 vatandaşın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, bunların ani manevra, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlallerinden oluştuğunu ifade etti. Yetkililer, cezaların yüksek olmasından dolayı tepkilerin olmadığını kaydederek, meskun mahal, yerleşim yeri alanlarında ani hız değişimlerinin olabildiğini belirtti. Bu konuya ilişkin İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları bünyesinde bir komisyon kurulduğunu aktardı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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