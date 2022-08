Trabzon politika haberi | AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, saha çalışmalarını değerlendirdi

Trabzon gelişmesine göre TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, partisinin belirli dönemlerde ve seçim zamanlarında değil, hizmet aşkıyla her mevsim, her gün ve her an milletle iç içe olduğunu bildirdi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, partisinin belirli dönemlerde ve seçim zamanlarında değil, hizmet aşkıyla her mevsim, her gün ve her an milletle iç içe olduğunu bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Trabzon İl Başkanlığının hazırladığı programlar kapsamında il genelinde sahada olduklarını belirtti.

Meclis çalışmalarına ara verildiği günden bugüne kadar programlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"Her gittiğimiz ilçede yatırımlarımızı yerinde inceliyoruz. Vatandaşımızın, sivil toplum kuruluşları temsilcilerimizin görüşlerini dinliyoruz. Yaptıklarımızı anlatıyoruz. AK Parti tüm kadrolarıyla sahada, milletinin yanında. Trabzon'umuzda milletimizden aldığımız temsil sorumluluğunun hakkını sonuna kadar vermek için gece gündüz demeden sahadayız. Bizim her günümüz, her anımız milletimizle birlikte geçiyor. Biz milletimize olan hizmetkarlığımızı 7/24 sürdüren bir siyasi anlayışın mensuplarıyız."

Balta, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet anlayışı ve liderliği ile ilk günkü heyecan ve aşkla çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gittiğimiz her bir noktada hamdolsun ki vatandaşlarımızın bizlere olan ilgisi, sevgisi ve yakınlığı görülmeye değer. Birebir vatandaşlarımız ile güncel durumları istişare ediyor, taleplerini ve isteklerini alıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde görerek, sahayı da ilmek ilmek dokuyarak çözümleri bir bir yerine getirmek için büyük bir çaba ve gayret sarf ediyoruz. Bugün, 'Bir olduk, 21 olduk' diyebiliyorsak bunu iç ahengimize, sorumluluk duygumuza ve bize güvenen milletimize borçluyuz. Aynamız iştir, ortaya koyduğumuz eserlerdir."

Vatandaşların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvendiğini belirten Balta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin. İnşallah 2023 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı adayımız Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Başkan yapacağız. Hep birlikte daha çok çalışacak, davamıza ve kazanımlarımıza sahip çıkacağız. Sevdayla, tutkuyla, vatan aşkıyla 21 yıl önce çıktığımız zorlu ve meşakkatli bu yolda manevi desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz milletimizle durmadan yürüdük, yürüyoruz ve yürüyeceğiz."