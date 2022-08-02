Trabzon politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti Trabzon haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Kabul sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a heyet tarafından üzerinde isminin yazılı olduğu bir forma hediye edildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor Politika Haberler

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