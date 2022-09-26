Trabzon haberleri... Başkan Pekmezci, MHP Şalpazarı heyetini ağırladı Politika Haberleri Trabzon bölgesinden gelen habere göre MHP MYK Üyesi Mert Can Ağaç, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Mustafa Koç, Şalpazarı Belediye Meclis Üyesi Erdal Kumaş, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundular. MHP MYK Üyesi Mert Can Ağaç, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Mustafa Koç, Şalpazarı Belediye Meclis Üyesi Erdal Kumaş, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, Bayburt'un tarihi ve kültürel kimliği hakkında bilgi vererek Şalpazarı Belediye Başkanı Kurukız'a plaket takdiminde bulundu. MHP Şalpazarı heyeti ise kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarı temennisinde bulundular. - BAYBURT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Milliyetçi Hareket Partisi Hükmü Pekmezci Şalpazarı Bayburt Politika Haberler

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