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Trabzon haberleri | Akçaabat'ta "Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı düzenlendi

Politika Haberleri

Trabzon haberleri | Akçaabat'ta 'Anlatma ve Aydınlatma' toplantısı düzenlendi

Trabzon yerel politika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Aydınlatma ve Anlatma" toplantısı düzenlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Aydınlatma ve Anlatma" toplantısı düzenlendi.

Akçaabat ilçesindeki Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Cumhur İttifakı ile ilgili mesajlar verdi. Devletin gücünü milletin birlik ve beraberliğinden aldığını belirten Başkan Ekim, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Vatandaşlarımızın teveccühüyle göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Cumhur ittifakımızın ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarımızın da desteğiyle birçok proje hazırladık ve hayata geçirdik. Akçaabat'ın nabzını birlikte tuttuk. Üretken belediyecilik ve adil hizmet anlayışıyla halkımıza her zaman daha iyi hizmet vermeye gayret ettik. Ülkemizin kaderini belirleyecek 2023 Genel Seçimlerine hazırlandığımız bu günlerde ortak amaç ve idealleri paylaşıyoruz. Hem ülkemizin refahı hem vatandaşımızın huzuru için sevdamızın da davamızın da peşinden koşacağız. Sevdamız memleket sevdasıdır. Sevdamız vatandaşlarımızın gönüllerini kazanma sevdasıdır. Sevdamız Cumhur ittifakımızla birlikte dört koldan ülkemizin birliğini, dirliğini ve bütünlüğünü sağlama sevdasıdır. İnançla, güvenle ve gönlümüzdeki hizmet aşkıyla her daim daha ileriye diyerek durmak yok yola devam, hedef 2023 diyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Hisarcık Akçaabat Trabzon Politika Haberler

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