Trabzon haberi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Trabzon'da parti teşkilatıyla buluştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, bazı muhalefet partilerince oluşturulan 6'lı masayı eleştirerek, "Bu yapı kurulduğu günden bugüne kadar güçlendirilmiş parlamenter sistem söyleminin ötesinde ortaya net veya ciddi bir vizyon koyamadı. Dolayısıyla değerler üzerinden değil makamlar üzerinden kurgulanmış olduğu gözüken bir yapıdır bu." dedi.

Partisinin il başkanlığında teşkilat üyeleriyle bir araya gelen İleri, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'da bir dizi ziyaret ve programlar yapacaklarını, özellikle gençlerle buluşacaklarını söyledi.

Türkiye'yi dolaştıkça, gençlerle bir araya geldikçe onların geleceğe umutla baktıklarını gördüklerini ifade eden İleri, gençlerin, gittikleri her yerde yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar birçok noktada AK Parti iktidarının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin, Türkiye'yi bu alanlarda hangi noktaya taşıyabileceğini sorduklarını kaydetti.

Gençlere güvendiklerini, onların da kendilerine güven duyduğunu vurgulayan İleri, "Biz görüyoruz ki her şeye rağmen, şu an maalesef kamuoyunu meşgul etmeye çalışan mandacı zihniyete rağmen bu ülkenin gençleri ümit dolu, cesaret dolu ve bizim geleceğimizin teminatı her zaman olduğu gibi gençlerimiz." diye konuştu.

Samsun'da yapılan TEKNOFEST KARADENİZ'e çok büyük bir ilgi olduğunu ve organizasyonu yaklaşık 1 milyon 250 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran İleri, bu tür organizasyonlarla gençler arasındaki inovasyon kültürünün geliştiğini ve birilerinin "Z kuşağı" olarak adlandırdığı gençlerin, "Biz TEKNOFEST kuşağıyız, biz Türkiye'nin teknolojik geleceğini inşa edecek kuşağız" dediğini vurguladı.

İleri, yaptıkları ziyaretlerde AK Parti teşkilatlarının enerjisinin çok yüksek olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "20 yıllık AK Parti iktidarının ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinin kazanımlarını halkımıza tekrar hatırlatmak noktasında ve bu kazanımların önümüzdeki yüzyılda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında, Türkiye asrında nerelere varabileceğini anlatmak noktasında büyük gayret sarf ediyoruz. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki inşallah 2023 dönemecinde milletimiz bu kararlı yürüyüşüne Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edecek." ifadesini kullandı.

"Tahminimizden daha kısa bir sürede de dağılma ihtimalleri olduğunu düşünüyorum"

Türkiye'de son dönemde pek çok alanda yapılan iyileştirmeleri anlatan İleri, "Tabi AK Parti hükumeti ve Cumhurbaşkanımız bu gibi icraatlarla meşgulken karşımızdaki muhalif yapıya da şöyle bir bakmak gerekiyor. Artık, herhalde 6+1 olarak tanımlayabileceğimiz ancak ömrü noktasında bizim de çok net bir şey göremediğimiz, tahminimizden daha kısa bir sürede de dağılma ihtimalleri olduğunu düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

AK Parti'li İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yapı kurulduğu günden bugüne kadar güçlendirilmiş parlamenter sistem söyleminin ötesinde ortaya net veya ciddi bir vizyon koyamadı. Dolayısıyla değerler üzerinden değil makamlar üzerinden kurgulanmış olduğu gözüken bir yapıdır bu. Bir vizyon etrafında toplanmaktan ziyade karşıtlık etrafına toplanmış oldukları için aslında siyasi bir yapı olarak tanımlamakta da güçlük çekiyoruz. Biz biliyoruz ki siyaset vizyon işidir, siyaset vizyonla yapılır, siyaset matematik işi değildir sadece. Bunları mutlaka onlara da hatırlatmak gerekiyor. Milletimiz bu süreci takip ediyor.

Bu yapı ortaya net bir vizyon koyamadığı için belki son 50-60 yıldır yaptıkları üzere benzer zihniyetlerin, manevi atalarından bahsediyorum, biraz ortalığı bulandırmak adına bir manipülasyon siyaseti ortaya koyuyor. Öncelikle bir süre devlet bürokrasisini adeta hukuksuzluğa teşvik ettiler, bir süre vatandaşlarımıza borçlarınızı ödemeyin çağrısı yaptılar, son olarak da KHK kapsamında uzaklaştırılanların tümünü birden geri alacaklarını iddia ederek aslında yargı kararlarıyla da çelişebilir noktaya geldiler. Tabi ki bunlar devlet ciddiyetiyle örtüşmeyen, bu milletin kadim devlet geleneğinde yeri olmayan söylemler. Bu anlamda siyasi söylem olarak nitelendirmek de oldukça güç."

İleri, son günlerde bu yapının manipülasyon siyaseti kapsamında tekraren "sizi yargılayacağız" söylemini getirdiğine dikkati çekerek, "27 Mayıs sürecini yaşamış bir ailenin evladı olarak ve bu davanın bir ferdi olarak çok net olarak söylüyorum ki onların bu sözleriyle bizim zihinlerimizde oluşturmak istedikleri çağrışımların biz gayet farkındayız ama onlar da şunu bilmelidirler ki, AK Parti bir dava hareketidir, AK Parti siyasetçileri ciddi siyasetçilerdir. Dile getirdikleri söylemler içerikleri itibarıyla ama bunun da ötesinde üslupları itibarıyla siyasi dilden ziyade nefret dilidir. Bizim ciddiye aldığımız bir dil kesinlikle değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İleri, toplantının ardından AK Parti Trabzon milletvekilleri Salih Cora, Adnan Günnar ve Bahar Ayvazoğlu, İl Başkanı Sezgin Mumcu ve bazı partililerle esnaf ziyareti gerçekleştirdi.