Trabzon'da Zabıta Haftası Kutlaması

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Zabıta Haftasının 197. Yıldönümü olması münasebetiyle Akçaabat Belediyesi'nde çalışan zabıta personellerinin haftalarını kutladı.

Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleriyle bir araya gelerek yapılan kutlama toplantısına Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in yanı sıra Zabıta Müdürü Erdal Ertem ve Akçaabat Belediyesi'nde görevli tüm zabıta personeli katıldı. Başkan Ekim yapılan her hizmetin güzel ve kutsal olduğunu belirterek "Daha önce de ifade ettiğimiz gibi zabıta teşkilatımız, belediyemiz bünyesinde görev veren en önemli birimlerden biridir. Zabıta Müdürlüğü yerel yönetimlerin doğrudan halka açılan en etkili yüzüdür. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımıza hizmet eden zabıtalarımız önemli bir görev yapmaktadır. Görevleri gereği belediyenin gören gözü, işiten kulağı olan Zabıta Teşkilatımız, belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Zabıta Müdürlüğümüz bütün personeli ile vatandaşın karşısında değil, vatandaşın yanında ve onun hizmetindedir. Zabıtalarımız bundan sonra da görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacaktır. Toplum sağlığı ve huzuru için hayati öneme sahip olan zabıtalarımızın daha sağlıklı çalışması için lütfen zabıta personelimize yardımcı olalım. Mesai gözetmeksizin gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımızın Zabıta Haftası'nı kutluyor, tüm zabıta mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - TRABZON