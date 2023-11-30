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Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

30 Kasım 2023 09:29 Son Güncelleme: 09:30 Abone Ol

Trabzon'da yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda, durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.