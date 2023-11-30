Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Trabzon'da yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda, durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Değirmendere Mahallesi Maçka yolu kavşağında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, 9 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan B.C, F.E.T. ve M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.