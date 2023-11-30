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Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Trabzon'da yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda, durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Değirmendere Mahallesi Maçka yolu kavşağında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 9 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.C, F.E.T. ve M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Politika

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Trabzon Güvenlik Gözaltı Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Politika Haberler

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